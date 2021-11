L'INVASIONE DI CLANDESTINI E' SENZA FINE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COST.

L'INVASIONE DI CLANDESTINI E' SENZA FINE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA NOSTRA COSTITUZIONE. VERGOGNA , VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA

FRA POCHE ORE , IN UNO DEI PORTI SICILIANI, SICURAMENTE VERRANNO FATTI SBARCARE ALTRA FECCIA UMANA RACCATTATA PER MARE, VERI CLANDESTINI SENZA NOME E SENZA PATRIA, DI CUI NESSUNA POLIZIA OCCIDENTALE POTRA' MAI SAPERNE NULLA SUL LORO CONTO PER OVVIE RAGIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE.

COM' E' POSSIBILE SUBIRE QUESTO TRAGICO E PERICOLOSO STILLICIDIO CHE STA, GRADUALMENTE, SNATURANDO LA NOSTRA SOCIETA' CORRENDO VERSO UNA SICURA SOSTITUZIONE ETNICA, VISTO CHE , SOLO POCHI GIORNI FA, IN TV, IL DIABOLICO SIG. LUIGI DI MAIO , MINISTRO DEGLI ESTERI , CI HA AVVISATO CHE VI SAREBBERO 200 MILIONI DI CLANDESTINI , A CAUSA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI CHE PARE IMPOSSIBILE BLOCCARE O RITARDARE CONVENIENTEMENTE , PRONTI AD INVADERCI ANCORA, CON TUTTI GLI ESITI NEGATIVI E DRAMMATICI CHE DOVREMO ATTENDERCI , SOPRATTUTTO A LIVELLO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA OLTRE CHE SOCIALI , CIVILI E CULTURALI.

PERCHE', ALLORA, A QUESTO PUNTO , NON DECIDIAMO DI ABROGARE L'ART. 52 DELLA NOSTRA COSTITUZIONE CHE IMPONE A TUTTI, SPECIALMENTE ALLE FORZE MILITARI , DI DIFENDERE I NOSTRI SACRI CONFINI CHE SIAMO RIUSCITI A RICONQUISTARE DOPO UNA SANGUINOSISSIMA SECONDA GUERRA MONDIALE CHE HA CAUSATO MILIONI DI MORTI E FERITI , MA SEMBRA PER POI, ESSERE ELIMINATI , DI FATTO , DALLE TANTE SEDICENTI ONG CHE SE NE VANNO PER IL MEDITERRANO PRONTI A COMPLETARE L'OPERATO CRIMINALE DEI MALEDETTI TRAFFICANTI DI UOMINI DONNE E BAMBINI, RACCATTANDO IL PIU' ALTO NUMERO POSSIBILE DI CLANDESTINI PER POI "SCARICARLI" TUTTI QUASI SEMPRE NELLE NOSTRE COSTE.

SENZA PARLARE DI QUELLI CHE OPERANO IN DANNO DEL NOSTRO POPOLO A LIVELLO DI CANALI TERRESTRI NEL NORD-EST DEL PAESE.

E' EVIDENTE CHE L'ITALIA HA SMESSO DA TEMPO DI DIFENDERE I PROPRI CONFINI E LO HA FATTO ANCHE CON IL TRADIMENTO EVIDENTE DELLA MARINA MILITARE E DELLA GUARDIA COSTIERA, CON LA SCUSANTE DEL SOCCORSO A MARE, TUTTE SCUSE PREORDINATE CHIARAMENTE DAI TRAFFICANTI DI PERSONE CHE, NEL MOMENTO CHE COSTRINGONO LE PERSONE AD IMBARCARSI SULLE LORO FATISCENTI E PERICOLOSI NAVIGLI, SANNO GIA' CHE ESSI NON RIUSCIRANNO MAI A RAGGIUNGERE LE NOSTRE COSTE.

E QUESTO PER DEFICIENZA DEI GOMMONI E DELLE BARCHETTE E PER MANCANZA DI CARBURANTE PER I RELATIVI MOTIVI, LIMITATI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO AD HOC.

QUESTI INTERVENTI NON SI POSSONO,QUINDI, CONSIDERARE SOCCORSO A MARE, MA SOLO FINZIONI, FARSA PURA E SEMPLICE MESSE IN ATTO DA CRIMINALI CHE SANNO DI POTERE CONTARE SULLA "COLLABORAZIONE" DELLE TANTE ONG SCIAGURATE CHE CI STANNO FACENDO SUBIRE L'ARRIVO DI ALTRI MIGLIAIA DI CLANDESTINI - E NON DI MIGRANTI .

I MIGRANTI , SONO STATI GLI ITALIANI E LE ITALIANE , CIOE' QUELLI CHE,CON PASSAPORTO INDOSSO , ESPATRIAVANO A MILIONI VERSO LE AMERICHE E VERSO ALTRI PAESI DEL NORD IN CERCA DI LAVORO SERIO E CORRETTO.

NON QUESTA FECCIA UMANA DI CUI NESSUNO, RIPETO, POTRA' MAI ACCERTARNE NULLA DI NULLA SOPRATUTTO A LIVELLO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA.

PER QUESTO SPERO CHE QUESTO GOVERNICCHIO DRAGHI CADA PRESTO E SMETTA DI FARE DEL MALE ALLA NOSTRA CITTADINANZA ITALIANA E NON, CON L' IMMISSIONE DI ALTRI MIGLIAIA DI SOGGETTI INDISTINTI E SENZA NOME E SENZA PATRIA DA RITENERSI PERICOLOSI A PRESCINDERE PER I MOTIVI SPIEGATI.

Ecco alcuni link che trattano il dramma che stiamo subendo, senza che dal governicchio DRAGHI pervenga un segnale forte e potente, per fare smettere questi traffici disumani e,ripeto, pericolosissimi per tutti noi.

Chi vivrà Vedrà.

