LA VITA SULLA TERRA S'E' EVOLUTA A DISPETTO SIA DEI VELENOSISSIMI E DISTRUTTIVI VULCANI ED ANCHE DEGLI AMBIENTALISTI CORROSIVI

PROMEMORIA PER LA SIG.NA GRETA THUNBERG TUTTI I COSIDDETTI AMBIENTALISTI CHE STANNO STARNAZZANDO NEL MONDO SPECIALMENTE OCCIDENTALE PER I PRESUNTI CAMBIAMENTI CLIMATICI ED AMBIENTALI RITENUTI DANNOSI PER L'UMANITA.

IERI SERA, HO VISIONATO LA SEGUENTE INCHIESTA SUGLI EFFETTI DIROMPENTI E PERICOLOSI ED ANCHE, DAPPRINCIPIO, MOLTO VELENOSI CHE I VULCANI , A PARTIRE DELLA LORO APPARIZIONE SULLA TERRA, HANNO PROVOCATO DAPPERTUTTO MA CHE, INFINE, NON SONO RIUSCITI AD IMPEDIRE CHE LA VITA UMANA ED ANCHE QUELLA DELLA FAUNA OLTRE CHE QUELLA DELLA FLORA, RIUSCISSE A PREVALERE IMPEDENDONE LO SVILUPPO E LA CRESCITA ESPONENZIALE, ANCHE SFRUTTANDO LE STESSE DINAMICHE MALIGNE DEI MEDESIMI VULCANI TERRESTRI.

QUESTO DOCUMENTARIO , DIMOSTRA CHE LA VITA SULLA TERRA S' E' EVOLUTA NONOSTANTE ALL'INIZIO CI FOSSERO CONDIZIONI DAVVERO IMPOSSIBILI PER LA VITA DI OGNI SPECIE.

QUESTO MIRACOLO E' STATO DETERMINATO DAL NOSTRO DIO.

PERTANTO , TUTTE LE PROTESTE DEI COSIDDETTI AMBIENTALISTI , DI FRONTE A QUANTO RIFERITO CON IL DOCUMENTARIO DE QUO, MI SONO APPARSE DAVVERO STRUMENTALI ED INUTILI.

INVITO TUTTI A VISIONARE TALE IMPORTANTISSIMO DOCUMENTO PER COMPRENDERE CHE SULLA TERRA NON STA ACCADENDO NULLA DI IRREPARABILE, ANCHE SE RICONOSCO ED AMMETTO CHE SI DEBBA FARE ANCORA MOLTO PER AMMORBIDIRE OD ATTENUARE GLI EFFETTI DEVASTANTI ,A VOLTE, DELL'OPERA UMANA, SULLA TERRA.

E CONTINUO A SOSTENERE CHE OCCORRA ANCORA PROCEDERE AL RICICLAGGIO DI TUTTO QUANTO SI POSSA RIUTILIZZARE A LIVELLO INDUSTRIALE, SELEZIONANDO GLI SCARTI ED I RIFIUTI , IN PARTICOLAR MODO, DI QUELLI COSIDDETTI SPECIALI E VELENOSI PER UN SEMPLICE E BANALE PRINCIPIO DI PRUDENZA ED ACCORTEZZA OLTRE CHE DI BUON SENSO RIVOLTO AL BENESSERE PERSONALE E COLLETTIVO.

ECCO IL DOCUMENTO CHE FA TERRA BRUCIATA DI TUTTI I RILIEVI E LE LAMENTELE FINORA DIFFUSE NEL MONDO, SPECIALMENTE, OCCIDENTALE DAI MOVIMENTI AMBIENTALISTI, PER COMPRENDERE CHE ESSI NON HANNO ALCUNA VALENZA SPECIFICA, VISTO E CONSIDERATO LE CONDIZIONI DA CUI SULLA TERRA TUTTO E' PARTITO MILIONI DI ANNI FA E CHE, RIPETO, NON HA IMPEDITO L'EVOLUZIONE DELLE SPECIE ANIMALI E DELLA FLORA DAPPERTUTTO, NONOSTANTE CI FOSSERO PRESENTI ,ALL'INIZIO, VELENI CHE SEMBRAVANO DAVVERO CAPACI DI IMPEDIRLO.

PUNTATA MOLTO INTERESSANTE ED INFORMATIVA SULLA NASCITA E SVILIPPO ED EFFETTI SPESSO LETALI DEI VULCANI TERRESTRI ANDATA IN ONDA SU FOCUS TV NELLA SERATA DEL 13.11.2021

Vulcani: costruttori della terraAlla scoperta dei vulcani presenti sul nostro pianeta e di zone dal sottosuolo insospettabilmente attivo.

Vulcani: costruttori della terra è un documentario diretto da Francois De Riberolles.



Scopriamo come uno zampillo di lava ha inondato un'area grande come la Francia, ha parzialmente causato la scomparsa dei dinosauri ma ha anche aiutato l'emergere di mammiferi e nuove forme di vita. Queste regioni geologiche conosciute come grandi province ignee (LIP) possono apparire ovunque e causare enormi danni alla vita. Sono stati identificati vicino all'Islanda, ma anche negli Stati Uniti o in Germania, dove sono emersi di recente 10.000 anni fa e hanno avvelenato l'atmosfera. Ancora attivi, cosa hanno in serbo per noi questi vulcani mortali?



La Terra è una creazione meravigliosa del nostro DIO e non merita certamente di essere sottovalutata o ridicolizzata da questi signori ambientalisti anche se riconosco ed ammetto che agiscono in perfetta buona fede od almeno lo spero.

Cuneo, li 14.11.2021

Rinaldo