STIAMO SCIVOLANDO IN UNA VERA E PROPRIA DITTATURA SANITARIA

LA QUESTIONE SANITARIA STA FACENDO PERDERE LA TESTA ANCHE ALLE MENTI CHE SEMBRAVANO LE MIGLIORI DEL NOSTRO PAESE ? PENSO E TEMO PROPRIO DI SI.

APPRENDO E PUBBLICO CON GRANDISSIMA INQUIETUDINE E PREOCCUPAZIONE:

Le Regioni vogliono il lockdown per i non vaccinati

Il presidente della Regione Liguria si fa interprete della volontà dei governatori di chiedere al Governo una misura simile a quella in vigore in Austria

AGI - Le Regioni sono pronte a chiedere che le restrizioni per contenere i contagi, se ci dovranno essere, valgano solo per i non vaccinati. "Sono attento e prudente. In ogni caso quello che deve essere chiaro a tutti è che chiederemo come Regioni che le misure restrittive legate alle fasce di colore, se devono valere per qualcuno, valgano per le persone che non hanno fatto il vaccino e non per coloro che lo hanno correttamente fatto" ha detto il presidente della Liguria, Giovanni Toti, "Tutti rischiamo in questo Paese. L'incidenza è alta in molte parti del Paese, i nostri ospedali sono ancora significativamente vuoti, quindi non c'è alcuna emergenza nella nostra regione e non sono preoccupato".

"Siamo all'inizio della quarta ondata del covid. Da mesi diciamo che bisogna conviverci. L'unico modo per conviverci - piaccia o non piaccia - è il vaccino" ha scritto da parte sua Matteo Renzi nella sua e-news, "Bisogna, dunque, accelerare sulla terza dose. E bisogna dire che le restrizioni devono essere come in Austria: sei vaccinato? Ti muovi liberamente. Non sei vaccinato? Vai in lockdown".

"La vaccinazione è lo strumento principe attraverso il quale noi oggi riusciamo a controllare la circolazione del virus e soprattutto riusciamo a evitare le conseguenze più gravi di chi contrae infezione, in particolare i più fragili" è l'appello del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, che richiama a una "responsabilità collettiva

"In una stagione come quella che stiamo vivendo, con una crescita in Europa della circolazione del virus - ha sottolineato Brusaferro - è molto importante accompagnare la campagna vaccinale, ma anche adottare comportamenti prudenti, che significa usare la mascherina in contesti dove ci sono affollamenti, evitare assembramenti quando non strettamente necessari e soprattutto è importante l'igiene delle mani. Credo che un atteggiamento di prudenza unito all'incremento della copertura vaccinale e a un mantenimento della vaccinazione siano gli strumenti che ci consentono di controllare la circolazione del virus", ha concluso.

Per Gianni Rezza, Direttore della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, "quando si parla di prevenzione ho l'idea che ci sia molta ideologia. Per questo la gente non ne capisce il vantaggio. Questo è il problema maggiore. Il problema dell'esitazione vaccinale non nasce con i vaccini anti covid, è un problema antico, addirittura con il vaiolo".

E' PALESE ED OVVIO CHE QUESTI POLITICI STANNO DAVVERO DANDO I NUMERI VISTO QUANTO STABILITO DALL'ART. 3 DELLA NOSTRA COSTITUZIONE:

Articolo 3





Se avvenisse verrebbe violato chiaramente il dettato costituzione di cui sopra che stabilisce perentoriamente che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguale davanti alla legge, senza distinzione di........omissis e di condizioni personali e sociali.""





A questo punto converrebbe creare appositi CAMPI DI CONCENTRAMENTO ove rinchiudere sine die , tutti coloro che non sono vaccinati, ivi compresi quelli che, per motivi di salute, non si sono potuti vaccinare contro il letale covid 19 cinese, anzi sarebbe meglio e preferibile che tutti i non vaccinati venissero "fucilati" sull'istante per indegnità sociale e civile in quanto possibili untori di tale virus o no ?





Siamo ormai scadendo nella follia pura e lo dico da persona che s'è vaccinato regolarmente due volte con PFIZER e sta attendendo di ricevere la terza dose di vaccino ai primi di febbraio 2022.





STIAMO SCIVOLANDO IN UNA VERA E PROPRIA DITTATURA SANITARIA, PERCHE' UN CONTO E' APPLICARE DILIGENTEMENTE E COSCIENZIOSAMENTE QUANTO PREVISTO DALL'ART. 16 DELLA COST. ED UN ALTRO E' DISCRIMINARE LA CITTADINANZA IN BASE ALLE PROPRIE CONDIZIONI PERSONALI SANITARIE.





Articolo 16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [cfr. art. 120 c. 2, XIII c. 2]. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [cfr. art. 35 c.4]. Ricordo anche quanto prevede l'art. 32 della stessa Costituzione: Articolo 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Se proprio si ritiene necessario avere la massima sicurezza nel campo sanitario, sarebbe ora che il maledetto governicchio DRAGHI si decidesse di applicare l'art. 32 della Cost, obbligando tutti alla vaccinazione anticovid 19 cinese.

Infatti , coloro che sono state vittime della vaccinazione impostaci con metodo ricattatorio dal governicchio DRAGHI, come si legge chiaramente dall'ottimo articolo a firma della dr.ssa SABRINA BIRAGHI e pubblicato su LA VERITA ' del 07.12.2021 , sotto il titolo eloquente: LE VITTIME DEI VACCINI AL MINISTERO: "CI SIAMO FIDATI, ADESSO RISARCITECI", come peraltro prevede una specifica sentenza della Corte di Cassazione recente, hanno trovato il "muro di gomma al ministero della salute non avendo ricevuto , per quanto ne sappia io, ancora alcuna degna e chiara risposta in merito alle loro fondate e motivate richieste di indennizzo per i mali subiti dopo essersi vaccinati con siero anticovid 19 cinese.

Il famigerato d. ROBERTO SPERANZA sembra sordo alle loro specifiche richieste di risarcimento danni presentategli dalle numerose vittime dei vaccini, finora, inoculati a migliaia di persone.

Invito a leggere attentamente detto articolo.

Cuneo,li 19.12.2021





Rinaldo