IL PAPA FRANCESCO CONTINUA PERICOLOSAMENTE AD INCITARE ALL'INVASIONE DELL'EUROPA TUTTI I CLANDESTINI DEL MONDO. QUESTO SUO COMPORTAMENTO E' GIUSTO VERSO I NOSTRI POPOLI INDIFESI ? NO, NON E' GIUSTO PER NULLA PER LE POSSIBILI , TERRIBILI CONSEGUENZE CHE ANCHE LE SUE PERORAZIONI ERRATE INSIEME A QUELLE ALTRETTANTO FARNETICANTI DELLA SINISTRA EUROPEA, PRODURRANNO QUASI SICURAMENTE, FRA POCO TEMPO.

ECCO LA PROVA:

Migranti, il Papa: avanti senza pregiudizi, non chiudere le porte alle loro speranze

Dopo l’Angelus, l'appello di Francesco per la 107.ma Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato: “Poniamoci accanto a chi è più vulnerabile”. L’invito a sostare accanto al monumento in piazza San Pietro dedicato a chi fugge dalla propria terra. Una preghiera per le popolazioni colpite dall’eruzione del vulcano a La Palma, nelle Canarie

Salvatore Cernuzio - Città del Vaticano

“Camminare insieme senza pregiudizi e senza paure, ponendosi accanto a chi è più vulnerabile”. Nella 107.ma Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato, Papa Francesco invita ancora una volta l’umanità intera - non solo quella credente - a tendere la mano verso questa gente che soffre: “Migranti, rifugiati, sfollati, vittime della tratta e abbandonati”. Il cammino da proseguire è quello “Verso un Noi sempre più grande”, che è proprio il tema della ricorrenza odierna (Ascolta il servizio con la voce del Papa).

Non escludere nessuno

Dalla finestra del Palazzo Apostolico, dopo la catechesi dell’Angelus, durante la quale già aveva ribadito l’invito ad essere “comunità umili e aperte”, il Pontefice lancia quindi un chiaro appello:“Siamo chiamati a costruire un mondo sempre più inclusivo, che non escluda nessuno.”

Il grazie a chi si impegna per i migranti