secolo xxi - anno 2024: IL VOTO IN BASILICATA HA PREMIATO DI NUOVO IL CENTRODESTRA

VOTO IN BASILICATA 2024:

OGGI E’ UNA BELLISSIMA GIORNATA , PERCHE’ IN BASILICATA IL CENTRODESTRA , GRAZIE ANCHE AI PREZIOSI VOTI OTTENUTI DAL PARTITO “AZIONE” DEL DR. CALENDA, HA STRAVINTO ANCHE IN QUELLA REGIONE BATTENDO NETTAMENTE IL CENTROSINISTRA.

ORA MI ASPETTO CHE I VITTORIOSI DI DESTRA , PROSEGUANO NE LORO PROGRAMMI SOCIALI E CIVILI GIA’ POSITIVI ED INTENSI NEI CONFRONTI DEGLI ABITANTI DELLA BASILICATA, SPERANDO CHE FINALMENTE RIESCANO A COLLEGARE IL SUO CAPOLUOGO POTENZA CON UN DECENTE E RAPIDO COLLEGAMENTO FERROVIARIO, CHE , FINORA, NON MI PARE SIA MAI STATO ATTIVATO.

INFATTI, AD OGGI , LA LINEA FF.SS Taranto – metaponto – Potenza-Battipaglia , non mi pare proprio che sia degna della società lucana che è diventata una potenza economica e finanziaria grazie ai giacimenti specialmente di gas che vengono erogati ai residenti gratuitamente. L’unico caso speciale italiano.

Ecco i linkes che dimostrano quanto sto affermando di negativo:

Il Post

https://www.ilpost.it › treni-basilicata-interrotti

2 ago 2023 — Tra le altre cose, è stato finanziato con 1,6 miliardi di euro il potenziamento della linea ferroviaria Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia,

taranto – metaponto – Potenza-Battipaglia

Rfi.it

https://www.rfi.it › rfi › comunicati-stampa-e-news › rfi-...

5 giu 2023 — In programma modifiche alla circolazione dei treni, regionali e della lunga percorrenza, con soppressioni, limitazioni e autobus sostitutivi. Il ...

SICURAMENTE LA QUESTIONE FERROVIA NON E’ LA PRIMA QUESTIONE DA AFFRONTARE , MA A LIVELLO SOCIALE E CULTURALE, PENSO CHE SIA ARRIVATO IL MOMENTO GIUSTO PER RIMEDIARE ALLO SCANDALO CHE POTENZA COME CAPOLUOGO REGIONALE , FINORA HA SUBITO PER I MOTIVI DETTI, NON POTENDO CONTARE ANCHE SU UN COLLEGAMENTO FFSS EFFICIENTE E RAPIDISSIMO.

IL CENTROSINISTRA HA PERSO DI NUOVO PERCHE’ S’E’ ALLEATO CON IL M5S-STALLE CHE DAL 25% CONQUISTATO ALLE POLITICHE PASSATE HA OTTENUTO UN MISERO RISULTATO POLITICO CHE L’HA , GIUSTAMENTE, PENALIZZATO E CHE SPERO CONTINUI A PENALIZZARLO ANCHE PER LE EUROPEE 2024.

INFATTI , IL M5S-STALLE HA RACCOLTO POCO PIU’ DEL 7,66 % DI VOTI, CIOE’ UNA MISERIA RISPETTO AGLI OTTIMI RISULTATI DEL PASSATO.

MI AUGURO CHE IL PD CONTINUI A TENTARE DI ALLEARSI CON IL M5S-STALLE, PERCHE’ ANCHE COSì LA DESTRA POTRA’ SPERARE DI VINCERE ANCORA.

PER RIMEDIARE AI GRAVISSIMI DANNI DI OGNI TIPO COMMESSI DURANTE I GOVERNI DI SINISTRA E SINISTRA+M5S-STALLE, DEL PASSATO , OCCORRE CHE LE REGIONI ABBIANO GOVERNI DI DESTRA PER ALMENO ALTRI 5 LUSTRI,ANCHE SE NON SO SE BASTERANNO PER FARLO DECENTEMENTE E DIGNITOSAMENTE.

ADESSO SPERO CHE ANCHE IN PIEMONTE ED IN UMBRIA, LE REGIONALI VERRANNO VINTE DAL CENTRODESTRA.

RICORDO CHE LE REGIONALI PER QUESTE DUE ULTIME REGIONI VERRANNO ACCORPATE ALLE EUROPEE 2024, IL CUI VOTO E’ PREVISTO PER L’8 E 9 GIUGNO 2024.

COME PERSONA E COME CITTADINO ITALIANO , SONO ESTREMAMENTE CONTENTO CHE ANCHE NELLA LUCANIA IL CENTRODESTRA ABBIA VINTO ANCHE SE GRAZIE AI VOTI COME DETTO DEL PARTITO DI “AZIONE” DEL DR., CALENDA CHE RINGRAZIAMO DI CUORE PER LA SCELTA POSITIVA DA LUI FATTA.

Cuneo,li 23.04.2024

Rinaldo