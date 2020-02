Travolto dallo scandalo! Si ritira il candidato di Macron a sindaco di Parigi 15 Febbraio 2020 da candidato, emmanuel macron, francia, Parigi, scandalo, sessuale, sindaco, video Tag: benjamin griveaux Post n°1472 pubblicato ilda simona_77rm

Parigi - Benjamin Griveaux, candidato di République En Marche alla poltrona di sindaco di Parigi, nonché fedelissimo del presidente Emmanuel Macron, ha deciso di ritirarsi dalla corsa alle elezioni municipali del prossimo marzo. Il motivo? La diffusione di un video con immagini intime e di carattere sessuale che lo riguardano in prima persona e che, dopo la loro diffusione, Griveau ha definito «attacchi ignobili».





A rivendicare la diffusione del video hot è stato il performer russo Petr Pavlenskij, che già in passato aveva manifestato contro Putin e contro Macron. Secondo il quotidiano Liberation, l'artista avrebbe chiamato la redazione rivelando di aver ricevuto il video da una fonte anonima, una ex che avrebbe avuto in passato una relazione con Griveau.





Dopo la diffusione del video, dalla classe politica francese è arrivato un fiume di reazioni di sostegno a Griveaux, con commenti che vanno da "Macchina del fango" ad "abominevole", a "clima inquietante". Metodi "indegni" e una "minaccia per la democrazia". "Questo torrente di fango mi ha colpito, ma ha ferito soprattutto le persone che amo – ha commentato Griveaux - La mia famiglia non lo merita. Nessuno dovrebbe mai essere sottoposto a tale violenza". Si dimette perchè prima di tutto viene la sua famiglia.



Una attenuante gliela concediamo.

Pare che il video sia stato girato prima del matrimonio.