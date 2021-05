Quando una persona che amiamo se ne va via per sempre

Ci sono momenti dolorosi che non si possono né evitare né cancellare.

Dobbiamo solo affrontarli, e cercare di fare di tutto affinché non ci annientino.

Ma molte talvolta ci vuole tanto tempo.

E non basta fare "come se" niente fosse successo perché la vita continui come prima. Perché, spesso, niente può più essere come prima, e si deve pian piano riuscire ad organizzare la propria vita in modo diverso.

Mario mio

Ora sei nella grande Eredità, ora sei nel cuore della Luce e dell'Amore.

*Ti amero' per sempre *