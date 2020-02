VUVERE LA VITA 04 Febbraio 2020 da SERENITA', VITA Tag: EMOZIONI Post n°1541 pubblicato ilda prolocoserdiana Ci chiediamo mai cosa sia per noi la Vita?

La Vita, in genere, la “partecipiamo” come fosse una fatica, un’abitudine, un qualcosa di serio, di molto serio, ma se i presupposti sono questi, siamo sicuramente destinati a ritrovarci ingrugniti, tristi … praticamente già “seriamente morti”, indipendentemente dalla nostra età anagrafica e dal nostro apparente benessere fisico.

Apparente, perché prendere l’esistenza sempre di petto, reputandola un qualcosa di faticoso e sempre impegnativo, è sicuramente massacrante e prima o poi, il nostro corpo ce lo dirà, a chiarissime lettere.

La vita, in realtà, è movimento puro, è semplice energia traboccante, anche senza uno scopo ben preciso. Come dovremmo quindi vivere?

Semplicemente come se fosse un gioco, una parentesi lieta e non come un lavoro impegnatissimo.

Viverla senza uno scopo???

La nostra mente, se troppo seria, autoritaria, “adulta”, trasforma il gioco quotidiano in lavoro.

Proviamo a lasciare la leggerezza in ogni azione che compiamo, a fare il contrario di ciò che siamo abituati a fare, cioè a trasformare ogni lavoro in un gioco.

Il punto di partenza per vivere e stare bene è cambiare la prospettiva, invertire i nostri atteggiamenti: se riusciamo a concepire questa vita come un sogno, allora vivremo per davvero.

Chi tra noi riesce a concepire la vita come fosse un sogno, rinuncia al vecchio, al pattume e cambia atteggiamento, riuscendo ad accogliere la vita come un gioco.

Rinunciare non significa uscire dal nostro mondo e navigare in chissà quale strana galassia, ma non essere più legati al passato.

Basta pensare a quello che è stato!

Basta misurare tutto in funzione di ciò che abbiamo vissuto e a chi abbiamo incontrato.

Il passato è passato e non è più, non fa più parte del nostro qui ed ora…

Ora siamo liberi di vivere, di giocare, di accogliere qualunque cosa ci accada, con la semplicità e “il non controllo del sogno”.

Questo significa saper finalmente vivere nell’insicurezza, nell’incertezza, quindi in maniera ben diversa dal nostro ordinario, fatto di sforzi sovrumani per avere il controllo di tutto e di tutti. “La vita è fatta di rarissimi momenti di grande intensità e/o di innumerevoli intervalli.

La maggior parte degli uomini però, non conoscendo i momenti magici,

finisce col vivere solo gli intervalli.” (Friedrich Nietzsche) Vivete la vita e...sorridete...Bye, Sal