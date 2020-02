QUANDO L'AMORE E' AMORE... 08 Febbraio 2020 da SORRISI, STORIE VERE DI ANIMALI Tag: FINE SETTIMANA Post n°1546 pubblicato ilda prolocoserdiana L'amore è cieco, anche nel caso della strana coppia Mario e Gwen. Lui è un'oca bianca; lei un pastore maremmano abruzzese, entrambi con un triste passato alle spalle. Ora per loro c'è solo una vita insieme all'interno del canile di Monza. A segnalare il loro amore i volontari dell'Enpa che seguono la struttura e che hanno regalato ai fan di Facebook un tenero album dei due animali immortalati sempre insieme, perché "la diversità non è un limite, ma una ricchezza in più, come commenta il presidente Enpa Giorgio Riva. Mario è sopravvissuto per due anni in un campo abbandonato, sporco e denutrito. Gwen, invece, arriva dall’Abruzzo, abbandonata da qualche pastore e adottata dal canile di Monza. "Avrebbero dovuto vivere in due contesti diversi: Gwen insieme agli altri cani e Mario con i suoi simili pennuti - spiegano i volontari. - Ma Mario non è stato accettato dalle altre oche e così ha pensato bene di scegliersi come compagni Gwen e gli altri maremmani. Con Gwen, in particolare, è nata un’amicizia che va oltre la specie: i due sono inseparabili". E se Gwen abbaia, Mario starnazza insieme a lei... Chissà come trascorreranno questo weekend i nostri simpatici Gwen e Mario?

A voi tutti/e un sorriso e...divertitevi in allegria...Bye Sal