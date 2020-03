Coronavirus, stop ai collegamenti con la Sardegna

Il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato un decreto con il quale vengono sospesi i collegamenti e i trasporti ordinari di persone da e per la Sardegna. La decisione è stata presa in risposta a una richiesta del presidente della Regione per l'emergenza coronavirus. Il trasporto delle persone su traghetti e velivoli può avvenire soltanto su autorizzazione della Regione e per dimostrate e improrogabili esigenze.

Si vola solo tra Roma Fiumicino e Cagliari, mentre sulle navi potranno viaggiare solo le merci.

Intanto, nella notte, un traghetto ha viaggiato da Cagliari a Palermo con 600 persone assembrate a bordo senza alcun rispetto delle indicazioni del decreto varato dal governo. Come riporta Fanpage, i passeggeri erano ammassati fianco a fianco su poltrone e divanetti e si servivano al medesimo self-service. Secondo alcuni testimoni, alla partenza nessuno ha verificato l'effettivo stato di necessità del viaggio né ha richiesto l’autocertificazione. Il personale a bordo si è lamentato dell'assenza di dotazioni di sicurezza, come mascherine e guanti, perfino per il medico di bordo.

NON SOLO. Prima di ieri ed in soli due giorni sono arrivati in Sardegna più di 15.000 persone dalla Lombardia, Piemonte e Veneto, ossia dalle zone a più alto rischio. Zero controlli, zero autocertificazioni, zero tutto, ma soprattutto pura incapacità intellettuale nel seguire norme salvavita per cui altri milioni di persone stanno quotidianamente lottando.

E'più che risaputo che il popolo sardo è fra i più accoglienti d'Italia, ma passare da idioti non lo permetteremo a nessuno, fossero anche nostri stretti parenti. C'è una legge in vigore e che lo si voglia o meno DEVE ESSERE RISPETTATA, DA NOI SARDI PER PRIMI che con questo ulteriore forzato isolamento ci rimetteremo in salute ed economia...E NON ME NE VOGLIANO gli " amici e fratelli di tutta Italia ", ma se vogliamo sconfiggere questa peste ABBIAMO L'OBBLIGO MORALE di rispettare tutti LE REGOLE. Niente campanilismi, ma solidarietà rispettosa e sicuramente ne verremo tutti fuori...



DATI MINISTERO DELLA SANITA' 14/03/2020 H. 22. Coronavirus, 17.750 positivi (+2.795), 1.441 vittime in tutto, 1.518 contagiati in terapia intensiva (10%) | 1.966 guariti ma 175 morti nelle ultime 24 ore | Gallera: "Vicini a un punto di non ritorno"

E nonostante tutto proseguiamo a fare di testa nostra. Complimenti!!!

