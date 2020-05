La vacanza in Sardegna diventa a prova di Covid-19

Forte Village lancia il protocollo “Covid Sustainable Protection”, un progetto che attraverso lʼapplicazione dei protocolli medici più avanzati ha lʼobiettivo di offrire agli ospiti una vacanza serena, in un ambiente sicuro senza eccessive limitazioni

Un soggiorno in un ambiente protetto e sanificato, senza eccessive limitazioni e una libertà di movimento che è sempre stata la premessa di quelle vacanze tanto desiderate - quest'anno più che mai - per riposare e ricaricarci. Uno scenario che potrebbe risultare quasi utopico in questo momento di passaggio in cui non ci azzardiamo ancora a eliminare dal nostro vocabolario la parola emergenza e stiamo iniziando ad adattarci mentalmente a tutta una serie di restrizioni e precauzioni fondamentali per la nostra e altrui sicurezza. Ed è proprio il desiderio di riservare agli ospiti il sogno di poter trascorrere una vacanza in libertà, che ha motivato il Forte Village - mai come prima - a sviluppare un progetto attraverso l'utilizzo dei protocolli medici più avanzati in materia di Covid-19 (Test IgM/IgG anticorpale rapido + Tampone molecolare Real-Time PCR), che ha l'ambizione di rappresentare una best practice per i resort italiani con una struttura simile in termini di morfologia e accessibilità.

Forte Village è una proprietà con un unico accesso costantemente presidiato che permette di monitorare tutti gli ingressi e le uscite, ed è assolutamente inaccessibile agli esterni. Tutto il personale seguirà dei corsi di formazione specifici, alloggerà all'interno del resort in dependance dedicate e sarà sottoposto ai medesimi controlli degli ospiti. L' istituzione di un presidio medico, composto da medici ed esperti del settore “Covid-19 Management Team – CMT”, in grado di gestire i processi nel pieno rispetto dei più alti standard di igiene e sicurezza, garantirà la somministrazione dei test necessari per verificare lo stato di salute e a disposizione h24 nel rispetto di rigorose procedure medico-sanitarie, sia per i dipendenti che per gli ospiti. Nel caso di uscita e rientro nel resort, dipendenti e ospiti verranno sottoposti nuovamente a tutti i test effettuati al momento della prima entrata. Attraverso l’utilizzo di un'App, nel massimo rispetto della privacy, sarà sempre possibile ricostruire la rete dei contatti dei clienti e del personale.

