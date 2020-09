La scienza lo conferma: alcune persone prosciugano le nostre energie

È stupefacente quanto alla psicologia popolare piaccia sempre fare uso di terminologie che descrivono molto bene determinati processi comportamentali. Chiamare “vampiri emozionali” tutte le persone che con i loro comportamenti, le loro parole o atteggiamenti ci provocano un malessere indefinibile è proprio una metafora azzeccata.

Tuttavia, qualche esperto del settore ci dirà che oltre a prosciugarci le energie -cosa che fanno e che è stata scientificamente dimostrata- riescono anche a trasmetterci il loro stato d’animo. Facciamo un esempio: arriva un nuovo collega, a mano a mano che lo conosciamo, ci rendiamo conto che non parla solo di eventi negativi e che trascorre tutto il suo tempo a lamentarsi“.

Ci sono degli studi interessanti che definiscono questo genere di persone “mele marce”. Tuttavia, il fenomeno della mela marcia o del vampiro emozionale caratterizza molti altri contesti e provoca altrettante dinamiche…

Sarebbe bello potervi dire che, per affrontare i vampiri emozionali o le personalità ruba-energia, è sufficiente allontanarsene. Ma è poco più che un eufemismo perché sappiamo tutti che pochi possono lasciare il posto di lavoro solo perché vi è una “mela marcia”. Non è neanche possibile mantenere per sempre le distanze con quella madre o quel fratello che ci privano di voglia, felicità ed energie ogni volta che li incontriamo.

Un ottimo libro per imparare di più sull’argomento e continuare ad approfondirlo in studi scientifici è “Emotional Contagion, Studies in Emotion and Social Interaction” in cui ci viene spiegato che la cosa migliore da fare in questi casi è imparare ad essere “impermeabili” a queste interazioni per riuscire a salvaguardare il nostro benessere fisico ed emotivo.



C’è sempre un momento in cui dobbiamo prendere coscienza delle nostre necessità per evitare che altri parassitino la nostra vita e la nostra tranquillità. Poiché non ci è sempre possibile circondarci solo di persone portatrici di equilibrio e felicità, dobbiamo imparare a gestire con rispetto e maturità chi ci espone a uragani di vento, restando, però, sempre sicuri e consapevoli di ciò che vogliamo.

