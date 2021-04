Titolo Originale: Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita | I’ve Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level | Slime 300

Autore: Revoroot

Data di Uscita: 2021

Genere: Comedy, Fantasy

Episodi: 12 (in corso)

Durata Episodi: 24 min

Censura: No

TRAMA: Dopo aver vissuto una breve e faticosa vita come impiegata, la 27enne Azusa muore improvvisamente a causa del troppo lavoro. Quando una creatura angelica le propone di essere reincarnata per poter godere appieno della propria vita, la donna esprime un unico desiderio: l’immortalità, così da poter trascorrere quanti più giorni possibile all’insegna, finalmente, della tranquillità. Azusa, ora una strega, viene quindi reincarnata all’interno di un nuovo mondo; per guadagnarsi da vivere decide così di cacciare le creature più semplici da sconfiggere, gli slime. Dopo centinaia di anni passati a combattere slime e guadagnare punti esperienza, tuttavia, Azusa si ritrova ora ad essere la strega più potente del mondo! Riuscirà a mantenere il proprio tranquillo stile di vita?

Episodi Streaming

Episodio 01