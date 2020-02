Sanremo 2020, Elettra Lamborghini e gli insulti sul web. La risposta al follower maleducato: «Hai il pisellino piccolo!»

Elettra Lamborghini sarà una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus dopo la gestione Claudio Baglioni, e per l’occasione ha anche sfilato sul red carpet assieme alle altre stelle della nuova competizione canora.

Con la sua partecipazione fra i giudici di “The Voice of Italy”, assieme a Morgan, Gigi D’Alessio e Guè Pequeno l’ereditiera, cantante e reginetta del twerking ha messo in mostra la sua grinta, che non le manca neanche sui social. Molto apprezzata dai follower, per Elettra è arrivato un commento “maleducato” a cui ha velocemente risposto senza peli sulla lingua.

L’attacco sotto l’anonimato della rete era per il suo aspetto fisico: “Bella palla di lardo. Cafona peggio di una scrofa”, a cui la Lamborghini ha risposto: “Sei proprio un deficiente, sicuramente il profilo fake é dovuto dal fatto che hai il pisellino piu piccolo di una mollica di pane, questa cosa to ha reso infelice ed arrabbiato col mondo… mi dispiace… pisellino”.