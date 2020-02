Chiara Ferragni in vacanza con Fedez, prova costume superata: il selfie allo specchio è hot

Chiara Ferragni si sta godendo il weekend di San Valentino con Fedez e la sua famiglia. E tra i tanti selfie, uno in particolare allo specchio ha scatenato i commenti dei followers. L’imprenditrice digitale è in montagna, ma ha già fatto la prova costume e ha pubblicato uno scatto hot in cui si vede il fisico statuario e qualcosa di più. Test superato a pieni voti visti i complimenti dei fan.

Nella foto postata su Instagram indossa un costume intero che mette in risalto il suo lato B e lascia intravedere parte del seno. Si tratta di un pezzo che fa parte della sua collezione e per sfoggiarlo e presentarlo quale momento migliore della vacanza nello chalet in montagna. I Ferragnez e il piccolo Leone sono sulla neve e stanno trascorrendo dei giorni all’insegna del relax e dell’amore.

Solo una settimana fa la coppia era a Los Angeles e ha partecipato al party per gli Oscar 2020.

La coppia glamour italiana, infatti, ha presenziato alla festa organizzata da Vanity Fair proprio nella più importante notte dell’anno. Negli Stati Uniti dalla settimana precedente, hanno preferito il red carpet hollywoodiano alla passerella sanremese e hanno mostrato ai fan selfie e stories con alcuni tra i personaggi più influenti al mondo.