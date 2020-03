Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, amore al capolinea: «Differenti stili di vita»

Sembra essere calato il sipario sulla relazione fra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza. La modella si era fidanzata con l’imprenditore una volta messo fine al suo matrimonio con Eros Ramazzotti, da cui ha avuto i figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio ma l’amore è arrivato al capolinea.

Da un po’ si parlava di una crisi di coppia ma a dividerli sarebbero stati i differenti stili di vita, tra quello da mamma di Marica e quello da imprenditore giramondo per il suo ex. A dare la notizia il settimanale “Diva e donna”, che nota che anche il giorno di San Valentino, festa degli innamorati, i due erano distanti: “Il giorno di San Valentino – fa sapere la rivista – sono stati distanti e ormai da un po’ sembrano non trovare il tempo giusto per la coppia.

La Pellegrinelli è una mamma attenta e molto presente che vive a Milano e segue i suoi due piccoli. Charley, invece, gira il mondo con i suoi progetti tra moda e design. Forse sono emerse le prime differenze di vita e di progetti futuri”.