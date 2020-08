Caterina Balivo, un’estate spensierata in costume da bagno

Un’estate in famiglia, per Caterina Balivo. La conduttrice si sta dedicando ai propri affetti, condividendo con i follower le vacanze all’insegna del mare. Simpatia da vendere, semplicità e autoironia sono le qualità che emergono dai suoi post. Le stesse che hanno determinato il suo successo anche a livello professionale, ma per lei questo è l’anno della svolta.

Conclusa la conduzione di Vieni da me e archiviato l’intrattenimento pomeridiano cui si è dedicata per 15 anni, per Caterina Balivo si apre un nuovo futuro televisivo. Tante le indiscrezioni sul suo conto, dal programma in prima serata a quello del week-end. Mentre si rincorrono le voci, la conduttrice si gode questa lunga estate in compagnia dei familiari.

I primi di luglio Caterina Balivo era sulla costa toscana, vicino all’Isola del Giglio. Poi in Sicilia, sulle isole Egadi, per il matrimonio della sorella Sarah Balivo. Il tutto facendo sempre tappa in Campania, sua terra natale e approdo sicuro. Senza trucco e aiutata dal suo splendido sorriso, la conduttrice ci porta con sé durante le sue giornate. Dalla crema solare ai manicaretti preparati in casa, sempre accanto ai suoi piccoli, di cui sta attenta a non mostrare i lineamenti.

Su Instagram è un susseguirsi di scatti in costume e abiti estivi, che trasmettono grinta e gioia di vivere. E perché no, anche aspettative per il futuro. Interi d’effetto, bikini a vita alta, abiti a fiori (Zimmermann è il suo marchio del cuore) e occhiali da sole firmati…