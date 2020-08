Giulia Salemi, un’estate al mare con i look trendy

Sono settimane allegre e spensierate quelle che sta vivendo Giulia Salemi. L’influncer e volto tv ha deciso di trascorrere le sue vacanze al mare e porta il suo milione di follower a scoprire le bellezze d’Italia. Il suo primo weekend in spiaggia è stato a inizio luglio al famoso Twiga di Forte dei Marmi. Immancabile la foto a fianco dell’enorme giraffa, mascotte dei bagni, dove Giulia ha posato con addosso un bikini azzurro di F**k.

Qualche giorno dopo è stata la volta di Ischia, dove Giulia ha partecipato anche all’Ischia Global Fest. Il guardaroba pensato da Giulia Salemi per l’isola nel golfo di Napoli comprendeva abiti romantici, come quello di blu con maniche a palloncino di Mvp Wardrobe e accessori per non passare inosservata, come le scarpe di Malone Souliers e gli occhiali rosa di Valentino. Già che sei lì non vuoi fare un salto in Puglia?

Giusto il tempo di passare per Milano a cambiare i vestiti in valigia e via di nuovo, destinazione Sardegna. Serate a bordo piscina, giornate in barca con pose bollenti e passeggiate sulla spiaggia da vera diva. Le creme e gli indispensabili per il mare sono tutti custoditi nella borda di paglia di Jacquemus, tra le più desiderate dell’estate. Non mancano le foto da diva, come quelle al tramonto con i sandali e la it-bag Bottega Veneta.