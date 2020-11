Morto Maradona. Barbara D’Urso si commuove in diretta: «Ho chiamato il figlio Diego Armando Jr, ma è ricoverato per Covid». Pochi minuti fa, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha dato la notizia della morte di Diego Armando Maradona, El Pibe de Oro scomparso a 60 anni per un arresto cardiorespiratorio.

Barbara D’Urso, commossa, ha affermato: «Diego Armando Maradona è morto, ce lo ha confermato Cristiana Sinagra, mamma del figlio Diego Armando Junior. Il figlio è una nostra creatura, lo abbiamo aiutato a recuperare il rapporto con il padre».

La redazione prova a chiamare il figlio, poi Barbara D’Urso dà la notizia: «Diego Armando Junior è ricoverato per Covid. Sua moglie Nunzia è positiva a casa. Sono annientati dal dolore».