“Grande Fratello Vip”, Elisabetta Gregoraci tra scontri e lacrime: “Voglio andare via ora”

Elisabetta Gregoraci ha deciso: lascerà la Casa del Grande Fratello Vip lunedì. Durante la puntata di venerdì sera ha comunicato la sua scelta di abbandonare il programma per tornare con il figlio Nathan Falco e passare con lui le festività. Prima però ha chiesto di restare ancora un giorno per salutare gli amici, ma in poche ore ha cambiato idea. Dopo l’ennesimo scontro con Selvaggia Roma è sbottata: “Voglio andare via ora”.

Dopo la puntata Elisabetta e Pierpaolo Pretelli hanno condiviso ancora emozioni e racconti. La showgirl in lacrime, combattuta tra emozioni e sentimenti, e l’ex velino felice per il racconto con il fratello. Al mattino, però, si è accesa l’ennesima lite con Selvaggia Roma. La Gregoraci al tavolo della colazione rivela: “Voglio andarmene via ora, parlerò con il Grande Fratello”. E commenta all’improvviso: “Non è possibile che sento ancora sparlare di me”, dice dopo aver visto Selvaggia, Rosalinda e Dayane intente a chiacchierare in un angolo della Casa.

“Le ho dato il buongiorno e non mi ha nemmeno salutata, non capisce che sono fuori dal gioco? D’ora in avanti deve trovare un altro modo per farsi fare delle clip”, dice riferendosi alla Roma. Lei arriva in cucina e sente le parole della Gregoraci. “Non ti ho salutato perché non mi va, smettila di pensare che tutti ce l’hanno con te, non fare la vittima, con me caschi male”, le grida facendo calare il silenzio tra i coinquilini. Elisabetta sbotta:

“Non ha senso rimanere qui, volevo solo passare qualche ora ancora insieme a voi, ma sono stanca”.