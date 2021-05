Amici 20, Raffaele Renda confessa: «Io e Martina ci frequentiamo. È una situazione strana»

Dopo Amici 20 Martina Miliddi e Raffaele Renda hanno ammesso di volersi frequentare lontano dalle telecamere. Il presunto flirt è finito al centro del gossip anche a causa del triangolo con Aka7even. Anche il cantante di “Loca” era interessato a Martina, ma la ballerina ha preferito chiudere la storia con lui e iniziarne una con Raffaele, nonostante la distanza. Martina infatti vive in Sardegna, mentre Renda in Calabria.

Amici 20, Martina e Raffaele

«Se son rose fioriranno, non lo so», spiega lui in una diretta Instagram confermando che il loro rapporto, nato dopo l’addio di Martina ad Aka7even, sta andando avanti. «È una situazione un po’ strana… Sì, ci sentiamo, stiamo imparando a conoscerci fuori dalle telecamere». In un’intervista a CoomingSoon aveva dichiarato: «Ho cercato di gestire la situazione perché per me era davvero scomoda. Io avevo instaurato un bel rapporto di amicizia con Luca (Aka 7even) e con Martina. Ho deciso di restarne fuori e lasciarli chiarire da soli. Qualsiasi cosa avrei preferito viverla fuori. Non volevo passare come quello che aveva diviso una coppia, come il ‘cattivo’ della situazione, anche perché queste cose non mi appartengono. Nella casa, Martina è stata una persona fondamentale per me. Posso dirti che oggi stiamo imparando a conoscerci».

Amici 20, Martina e Aka7even

«Ero arrivato a un punto in cui il mio stato d’animo influiva sul mio lavoro. Non volevo ma succedeva. Quello che provavo condizionava il lavoro. Però sono contento di esserne uscito, questa è la cosa più importante», sono invece le parole di Aka7even trasmesse durante un daytime di Amici.