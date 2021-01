Scienze & Medicina by Libreria Aiace Roma Montesacro

Chi sono i nemici della Scienza ?

Giorgio Israel: Molti in Italia lamentano una crescente ostilità nei confronti della scienza. Il modo di curare questa situazione consisterebbe nel propinare una overdose di informazione scientifica sui giornali e in televisione. In realtà questa soluzione è parte del malessere di cui soffre oggi la scienza, ridotta sempre più a mera tecnica e a spettacolo, un malessere che affonda le radici nel più ampio dissesto della scuola italiana, che ha rigettato l’idea fondamentale per cui l’istruzione è soprattutto un processo educativo.

