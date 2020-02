Sasso dal cavalcavia sull’auto degli attori Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti: parabrezza in frantumi

Tanto spavento l’altra notte per Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti. I due attori rientravano in auto a Roma dopo essersi esibiti nel loro spettacolo “Donchisci@tte” a Gessopalena, piccolo comune nella provincia di Chieti, in Abruzzo. Mentre percorrevano l’A25 un sasso proveniente da un cavalcavia è finito sul parabrezza della loro auto sfondandolo. Per fortuna però nessuno dei due è rimasto ferito.

L’incidente sarebbe avvenuto dopo la mezzanotte, stando a quanto scritto dalla stampa locale, al chilometro 92.200 dell’A25 all’altezza del cavalcavia della frazione di San Pelino. Da lì sarebbe provenuta la pietra che è finita sul parabrezza dell’automobile su cui viaggiavano i due attori. Fresi, che era alla guida del veicolo, nonostante i vetri nell’abitacolo, è riuscito a raggiungere la vicina stazione di servizio nel comune di Magliano dei Marsi (L’Aquila) e ha dato l’allarme.