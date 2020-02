Diodato, Levante spiazza tutti: «Sono felicemente fidanzata»

Chi sognava un ritorno di fiamma tra Levante e Diodato dopo Sanremo e la canzone “Fai Rumore” rimarrà deluso. La cantante siciliana, che è salita sul palco dell’Ariston cantanto “Tikibombom”, ha dichiarato di essere ufficialmente fidanzata. Levante e Diodato sono stati insieme per tre anni. In un’intervista a Deejay chiama Italia, la cantante ha parlato del suo nuovo fidanzato: «Sono felicemente fidanzata con un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. È della mia isola, un siculo, e ha gli occhi azzurri».

A Linus e Nicola Savino ha raccontato anche del nuovo album e del tour europeo. Dal 13 maggio Levante sarà a Bruxelles per proseguire il 14 al Q Factory di Amsterdam, il 16 all’O2 Academy Islington di Londra, il 18 al Cafè de La Danse di Parigi, il 30 alla Sala Shoko di Madrid. Il tour si concluderà il 31 maggio al Festival Itmakes di Barcellona.

In Italia appuntamento con le canzoni di MAGMAMEMORIA MMXX in estate. Queste le prime tre date annunciate: il 2 luglio al Goa Boa Festival// Preview 2020 di Genova, il 30 luglio alla Cavea – Auditorium Parco della Musica di Roma e l’1 agosto all’Indiegeno Fest – Indiegeno On the Beach di Patti Marina (ME).