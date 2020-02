Donna D’Errico nuda e coperta di vernice rossa…sexy come in Baywatch

Donna D’Errico si copre di vernice rossa per una buona causa. Il 100% dei profitti da tutte le stampe, in edizione limitata, che ritraggono lei e altre attrici e modelle ricoperte di vernice, andrà infatti all’ente benefico Painted Princess Project, per salvare le vittime della tratta di esseri umani in tutto il mondo.

A 51 anni l’attrice mostra un fisico mozzafiato… grazie a qualche aiutino esterno. Accanto ad alcune immagini in cui sfoggia le sue curve sexy in un vestitino rosso super aderente la D’Errico scrive infatti: “Il vestitino rosso è sottovalutato…” cita alcuni trattamenti estetici di rimodellamento e rassodamento a cui si è sottoposta per “tenersi pronta per la spiaggia”. Il buon sangue di bagnina non mente!