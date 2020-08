Giulia De Lellis sexy in bikini “scambia” il mare della Sardegna con l’Oceano… e gli haters si scatenano

In vacanza in Sardegna, dopo la fine della love story con Damante, Giulia De Lellis fa una gaffe “marinara” e mentre posa per uno scatto in barca, sexy e bellissima come sempre, scrive: “Ocean air. Salty hair”, giocando sull’assonanza, in inglese, delle due parole “air” e hair”: “Aria oceanica. Capelli bagnati”. Sui social si scatenano gli haters della influencer: “Ma Ocean? In Sardegna?” oppure: ” “Ocean?? In Sardegna? Mi sa che sei un po’ confusa”…

Intanto la sua love story con Andrea Damante, che ha appassionato milioni di fan, sembra essere finita. Ma tra addii e ricongiungimenti continui tra i due, sono in pochi a credere che si tratti di un vero e proprio capolinea. La passione insomma potrebbe riscoppiare.

Milly Carlucci: «A Ballando con le Stelle tamponi anti covid tutte le settimane, vedrete il ballo vero»

Dalle sexy foto in bilkini postate dalla De Lellis in vacanza, prima a Forte dei Marmi, poi a Santa Margherita Ligure e quindi in Sardegna, molti fan hanno invece notato un sensibile dimagrimento della influencer, che sembrerebbe aver perso addirittura 5 chilogrammi da quando non è più nsieme a Damante.

Pene d’amore che fanno perdere l’appetito o qualcosa che non va?