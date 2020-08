Giulia De Lellis osa con trasparenze al limite della censura

Giulia De Lellis è provocante come non mai, in lingerie trasparente e pose studiate per sedurre. Adagiata tra i cuscini è una vera bomba sexy, con addosso solo slip e reggiseno che rivelano più di quello che nascondono. Le inquadrature tattiche mettono in risalto ogni curva del suo corpo incantevole e lei si lascia fotografare con finta noncuranza mentre coccola i suoi cuccioli.

L’estate per Giulia era iniziata all’insegna della passione, in giro per l’Italia insieme ad Andrea Damante. Tra loro le cose non sono andate per il verso giusto e, almeno per il momento, stanno trascorrendo le vacanze separati. Quello che non è cambiato, è la voglia della De Lellis di godersi la vita con spensieratezza. Su e giù per l’Italia dalla Liguria alla Sardegna condivide con i follower le sue avventure, sfoggiando un sorriso radioso. Altra costante, le mise piccanti che mettono il risalto il suo fisico da 10 e lode.

Tra una foto sexy e l’altra, non manca qualche piccola gaffe. “Aria d’Oceano, capelli salati” ha scritto qualche giorno fa postando scatti dalla Sardegna. I follower non hanno mancato di farle notare che l’isola italiana è bagnata dal mare, non dall’oceano. Ma poco importa per un piccolo scivolone: se mai le fosse costato qualche consenso, Giulia ha saputo come farsi perdonare con pochi scatti che lasciano a bocca aperta. Su questi, nessuno ha avuto nulla da ridire…