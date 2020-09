INTERFACCIA DIGITALE Hangarfestival

LE 30 OPERE SELEZIONATE 18 –19 settembre Hangarfestival Pesaro, Teatro Maddalena, dalle 17:00 No stop. L’ assegnazione del Premio Interfaccia Digitale domenica 20 settembre.

La rassegna di video danza INTERFACCIA DIGITALE giunta alla XVII edizione è una delle iniziative ideate da Hangarfest – Festival di Danza contemporanea, associazione pesarese che promuove la danza quale linguaggio e ambito di ricerca e sperimentazione. Essa si rivolge alle nuove generazioni di coreografi e performer indipendenti con l’obiettivo di dar loro visibilità e promuovere i nuovi linguaggi della scena. Hangar Festival è inserito nell’Art Bonus, che è un progetto nazionale di mecenatismo a sostegno delle arti.

Le sue formule di ricerca e aggregazione sono particolarmente strutturate e originali per questo vanta anche il riconoscimento del MIBAC Ministero per i Beni e Attività Culturali. Il festival gode inoltre del riconoscimento dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 promosso dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea. Sostegni affiancati da quelli della Regione Marche e dal Comune di Pesaro.



Per Interfaccia sono state selezionate dalla Direzione artistica del Festival 30 opere che saranno sottoposte al giudizio degli spettatori del Festival, che interverranno spontaneamente in qualità di spettatori appassionati non esperti. Essi potranno esprimere la propria preferenza motivandola nel corso di un incontro aperto al pubblico, che avverrà a fine della rassegna alla presenza della Direzione artistica del Festival. In caso di pareggio tra le preferenze , prevarrà il voto della Direzione del festival.

ECCO LE 30 OPERE SELEZIONATE

Numerose le candidature pervenute da tutta Italia e dall’estero (tra cui: Lituania, Canada, Spagna, Germania, Svizzera, Argentina). I video saranno proiettati venerdì 18 settembre dalle ore 17:00 alle ore 23:00 e sabato 19 settembre dalle ore 17:00 alle ore 21:00. presso il Teatro Maddalena, ingresso gratuito contingentato (in base alla disponibilità dei posti, su prenotazione). L’assegnazione del Premio Interfaccia Digitale domenica 20 settembre, alle ore 21:00, al Teatro Maddalena, in presenza del pubblico e degli autori dei film. la Direzione del Festival ha selezionato per Interfaccia Digitale le seguenti opere :

HO.ME di Carolina Bergonzoni

FASE 2: SCHIZZI di Andrea Baldassarri

ON OFF di Erika Rombaldoni

S.O.S. PESI di Filomena Rusciano

μετά di Rossana Abritta

OLTR3 di Bianca Berger

A M I di Alessandra Guttagliere

THREESOME di Nyko Piscopo

FRAMMENTI di Chiara Talarico

HABIT-US di Dora Schembri

DO I HAVE TO BUILD SOMETHING STARTING FROM THE WHITE? di Giulia Camba, Mimì Enna, Vittoria Soddu

WHERE DOES IT COME FROM? di Laura Musone

42°N – 13°E di Maria Elena Curzi, Eleonora Galante, Marco Lattuchelli

DI SEGNI di Irene Saltarelli

HOME DANCE di Melissa Ugolini

CECI N’EST PAS UNE VIDEO di Christian Consalvo

TERRA MIA di Vanessa Nacci

PAINTED MOTION di Camilla Cerioni

BACK HOME di Federica Angelozzi / Sabatino D’Eustacchio

INSALATA CON DITA di Federica Mocchetti

PIANO SEQUENZA di Davide Calvaresi

FRATTURE di Laura Colomban

CHAIR PUBLIQUE di Laura Simonet

GROWTH di Helen Cerina

RAB EXPRESS di Pablo Ezequiel Rizzo

PYTHIA di Edoardo Serretti / Masako Matsushita

PASSO DOPO PASSO di Mirko De Campi

ZABA di Vera Kvarcakova / Jeremy Galdeano

BLUE CAVE di Elisa Ricagni

FLOU di Valentina Bosio

