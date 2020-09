THE POTTERY SHOW 7^ edizione

Uno Splendido allestimento al “Vecchio Podere” di Via Anagnina Grottaferrata (Roma). The Pottery Show 7^ Edizione e 20 espositori di Ceramiche artistiche sul tema 2020 “Giardino” e le sue declinazioni. 25-27 settembre 2020. Con la speciale partecipazione dello scultore ceramista Riccardo Paolucci, l’artista Greta Correani. Gli espositori, principalmente donne, superano il senso della ceramica cosiddetta arte minore mostrandosi quale realtà di arte e progettualità attiva e contemporanea in seno ad un crescente interesse per la materia argilla, la manipolazione dei materiali come atto di benessere e l’armonia di una comunità di creativi. Un cartellone di tre giorni con laboratori, racconti e lo street food in una atmosfera magica e di relax, sia all’esterno nel delizioso parco che all’interno del casale con totale circa 500 metri quadri di superficie espositiva. Un evento curato e organizzato da Karin Lindström e Lethicia Meeuwes che vi aspettano con lo staff espositori tutti in maglia TPS color viola come il manifesto con la bella composizione a stampo erboristico su ceramica di Emanuela Mastria. Ceramiche contemporanee e uniche interamente fatte a mano, anche raku, per completare l’arredamento d’interni e esterni, come piatti, tazze, vasi, cesti, brocche e sculture da giardino.

I ceramisti, tutti presenti all’evento pronti ad accogliervi e guidarvi, sono di vari nazionalità di origine ma tutti attivi nella regione Lazio, maggior parte zona Castelli Romani.

Durante i tre giorni di mostra ci saranno piccoli laboratori/dimostrazioni nel giardino e alcuni appuntamenti come la presentazione del libro “Cento Teiere” di Karin Lindström – http://www.karinlindstrom.com/ con la giornalista e scrittrice Daniela Zannetti; Performance di danza contemporanea, un appuntamento con il maestro ceramista e storico Pino Pulitani sulle storia della ceramica dei castelli romani e sulle argille scavate nel territorio.

Per il programma vi invitiamo a consultare il sito Fb di The Pottery Show.

L’ingresso è gratuito. L’evento si svolgerà 25,26 e 27 settembre orario continuato 10.00-20.00.