Il Drago di Terni |Thyrus a Terni entro la fine del 2023

Fantasy? Dopo Umbria contemporanea La disputa con Genesi



“Il Thyrus è un importante racconto visivo sull’identità nel quale rispecchiarsi”

Lo dice Marco Diamanti scultore ternano e insegnante di scultura al liceo Artistico Orneore Metelli, autore del bozzetto del Drago che sarà realizzato in acciaio, con tecnica ‘sliced’ su progetto di Jacopo Cardinali, con l’aiuto degli sponsor. “Sono stati due anni di ostinato lavoro per creare Thyrus Ets onlus come associazione culturale radicata sul territorio, fare rete con le realtà pro attive, Ast-Arvedi, la Fondazione Carit, Asm, il Caos e altre associazioni e coagulare giovani artisti, attori e professionisti della cultura – aggiunge Marco che in principio immaginava di creare e installare Thyrus nella rotonda Filipponi come il “Toro di Wall Street”, collocato senza preventiva autorizzazione all’indomani del crack finanziario del 1987, lo storico lunedì nero. In realtà mi interessa la chiarezza del messaggio – spiega – un’opera non calata dall’alto ma realizzata dal basso, che abbia a cuore lo strato fertile della città. Un drago, fosse anche con lo stilema di un fantasy e che a mio avviso può essere sdoganato avvicinando i giovani del territorio all’arte. Se pare strana la presenza di un Drago in città pensiamo a Lubiana e il noto Ponte dei draghi.”

Jacopo Cardinali, il progettista di Thyrus anche lui nel direttivo è dell’idea che alle tante Associazioni di categoria senza progetti per la città, vada assolutamente affiancata un’associazione che possa riscattare dall’inerzia la cittadina e la provincia stessa in un processo di autostima. Jacopo racconta che dopo essere stato lontano da Terni per studio, ha compreso il bisogno di tornare nella sua Terni con spirito diverso e una identità determinata in cui riconoscersi, attiva e propositiva, fuori dagli schemi di una provincia spesso schiacciata dall’altra, di Perugia.

Ma il ‘Drago di Terni’ è fantasy? La disputa con “Genesi” la scultura “ambientale” e incompleta di Beverly Pepper (Brooklyn 20 dicembre 1922 – Todi, 5 febbraio 2020). La notizia che la scultura in acciaio di oltre 4 metri raffigurante il drago dello stemma di Terni abiterà lo spazio prospiciente il Centro per l’arte contemporanea e Museo storico “Caos” ha sollecitato l’intervento di Mauro Cinti, architetto ex funzionario dell’Urbanistica di Terni che considera l’opera “raggelante” e di ‘deriva fantasy’, insomma buona per la città di Dragonball. “Al suo posto dovrebbe esserci Genesi – dice – la fontana del fiume Nera” (in foto la vasca a bordo fiume Nera già realizzata per ospitare l’installazione della Pepper nei pressi della rotatoria. Il percorso per la sua realizzazione è iniziato nel 2004 e non concluso). “L’opera che avrebbe garantito a Terni “un prestigio che le spettava, amplificato da un più vasto progetto Circuito umbro di arte contemporanea ideato dalla fondazione, la triangolazione Todi Spoleto Terni – come scrive Michele Ciribifera Presidente della Fondazione Pepper sulla rivista Ingenium – e con essa la possibilità di riattivare alcuni precisi programmi a profilo extranazionale garantito anche dall’opera della stessa Pepper.”

Nei fatti “non è stato possibile reperire tutti i fondi necessari alla sua realizzazione”. Il progetto di Umbria contemporanea sviluppabile sull’intera regione, rimane circoscritto nelle città governate dal grifone. In questo scenario oltre quello comunale, si è persa l’opera “Genesi” dal fondo culturale di quelle politiche che dalla metà degli anni Ottanta hanno reso Terni un museo a cielo aperto. Nella visione della riqualificazione dell’area ex Siri e oramai sede del ‘Caos’, compare la ‘fontana’ “a generare un sentimento quasi architettonico, praticabile o ristorativo”, la cui reale fattibilità soprattutto economica pare ricondursi oggi all’ipotesi di rinunciare all’impianto idrico interno. Una soluzione di compromesso che potrebbe sbilanciare il rimpianto per Genesis e il significato che avrebbe incarnato.

Il Drago di Terni, è un antico simbolo, piuttosto, in cui tutti si riconoscono. Il Thyrus ideato da Marco Diamanti e Jacopo Cardinali presenta un’iconografia funzionale. Già nello stemma comunale di Terni, il Tiro araldico non è più quell’anfibio rettile tozzo con coda lunga a doppio giro, lo scitale dei Bestiari medievali. Quel Drago originale, il Tiro in pietra come lo vediamo ancora oggi nella scultura collocata a palazzo Spada, ha subito dal trecento un’evoluzione iconografica non solo nello stendardo della città che lo adottò, assumendolo a guardiano dopo essersene liberata; l’addomesticamento del mostro, come narra la leggenda il Tiro e il Fiume che dettero le insegne a Terni. Nell’identificarsi nel trofeo del drago si mostra il simbolo della potenza della città, coesa, che piega il male, il demonio nella concezione medievale, e nel caso di Terni la debellazione della malaria dalle zone paludose.

Lo spiega la critica d’arte Eleonora Belli, ricercatrice al Bardini di Firenze, e docente al Metelli di Terni, raggiunta telefonicamente: “agli ultimi capitoli del mondo medievale del ‘drago all’Italiana’ già si sovrappongono una letteratura che rappresenta il drago decorato di ali, dai draghi di Paolo Uccello (San Giorgio e il Drago) a quelli del Codice Atlantico di Leonardo, e le tradizioni nordiche del tardo rinascimento del nord europa. Il drago è un sauro che sviluppa gli arti superiori come e fino al romantico e fantasy drago dell’800, sempre più umanoide”.

“Tuttavia è riduttivo considerare fantasy il Drago della Thyrus Ets – prosegue la Belli – dal Tiro in pietra a Thyrus l’iconografia è evoluta ed attuale. L’opera è moderna, come il nuovo materiale ultramoderno dell’industria pesante e per tecnica e forma. È il risultato dell’iperrealismo figurativo di Diamanti che da conoscitore dell’anatomia rende tutta la tensione della muscolatura della fera nell’atto di caricare la gettata del fuoco del drago. Va da sé – conclude la professoressa Belli – che screditare il drago contemporaneo è pretestuoso, rispetto al simbolo di rinascita, e lo spirito di collaborazione che incarna.”

Tra Grifoni e Draghi pare dunque di assistere ad un medioevo fantastico, anzi al filosofare, e a sdoganare il fantasy ci pensa Lucrezia Ercoli direttrice artistica di “Popsophia” docente di Storia dello spettacolo, editorialista. Dai suoi recenti interventi al festival delle scienze dedicato al tema “IMMAGINARI” presso l’Auditorium di Roma: “L’immaginario fantasy entra in contatto con gli eventi storici, costruisce un medioevo fantastico; un passato immaginario tra essere e non essere che è un palcoscenico cui si affacciano domande cruciali della vita.”

Il fantasy è legato al senso del meraviglioso, a quell’emozione stupita di fronte a ciò che va oltre l’ordinario, ciò che è fuori dal comune, ciò che ci lascia sospesi e sorpresi allo stesso tempo. Quella meraviglia è anche all’origine della filosofia, nella Atene del V secolo avanti Cristo ci dicono che il filosofare nasce proprio da questo sentire. Ce lo dice Platone nel suo Dialogo Il Teeteto questo meravigliarsi è thaumazein, l’inizio della filosofia, il pathos del filosofo. E Aristotele nel Primo libro della metafisica, fondativo del pensiero occidentale: oggi come in origine gli uomini hanno iniziato a filosofare dal meravigliarsi.

Cos’è il thauma lo spiega infine Omero di fronte al mostro, Polifemo, un’esperienza duplice di stupore e tremore, di spavento ed attrazione, pericolo o salvezza. Bellissimi e terribili, di fronte ai quali accade di pensare al totalmente altro, che mette in discussione una identità, per guardarci con occhi altri”. Così l’incontro con il drago mitologico è l’incontro con l’altro, lo straniero, il diverso, è linguaggio comune in cui realizzare un dialogo che non annulli la differenza che l’altro porta.

Se Terni è “una città che può fregiarsi dei tanti lavoratori, artigiani, artisti che l’hanno resa e la rendono, per taluni aspetti, ancora oggi, unica e irripetibile” (Giorgio Finocchio, responsabile dell’iter di realizzazione della Lancia di Luce di cui suo padre è stato progettista ed esecutore), proprio al lavoro di Diamanti e Cardinali si è interessato anche il Caos come contenitore pro attivo sul territorio, gestito dalla società cooperativa Le Macchine Celibi dal 2019. Jacopo Borghetti – uno dei coordinatori delle attività raggiunto alla sede dell’’Anfiteatro romano dove Leonardo Martellucci artista e scrittore ci fa da sapiente guida storica sul prezioso sito – sottolinea l’apertura culturale del Caos con iniziative come il ‘Festival Baravai Letz’, e collaborazioni in sinergia con ‘Umbria Jazz’ ospitando i main event, ‘Umbria che spacca’ per citarne alcuni del Baravai. Soprattutto del creare un senso di comunità nel tessuto sociale ternano e forse anche di un respiro dell’offerta culturale come se” l’Umbria fosse un quartiere di Roma”.

Quel tessuto che può ritrovarsi all’ombra del drago, “tanto più che la riqualificazione dell’area è stata incompleta” – chiosa.

Sotto quelli ali, così pare che la “sindrome della Conca ternana“ autoflagellante, quel presunto provincialismo di Umbria del sud, possa essere “debellata” senza dimenticare la crisi economica attraversata dalla fine degli anni ‘80, un’economia dell’acciaio che alimenta l’area ma cozza con le bellezze naturalistiche dei luoghi, ne inquina l’aria e la protende a fare arte su arte – “benvenuti in California” – e appare perversa. Espansione e contrazione d’identità, in un’epoca tuttavia già tirata, contratta, estesa. Il drago dal sapore orientale, a significare l’acqua, simbolo identitario di protezione della città, che punta diretto alle istanze sociali e culturali, lenisce le difficoltà umane. Si dice che il ternano sputi su ogni cosa e che lo farà anche col drago. Lo ribattezzerà ‘dragonball’ per quell’unico quanto speciale rapporto di odio e amore con la sua stessa natura venata di ironia amara e pungente. E tant’è.

sitnewsfeel

cover Marco Diamanti, il Modello Thyrus, Jacopo Cardinali presso Materie Unite di cui Cardinali è CEO, Designer & Co-founderstudio