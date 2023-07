TOWER A |Around The Nera HIGH RISE BUILDING TERNI

Around The Nera HIGH RISE BUILDING TOWER A Cultural party 11 luglio 2023 . STAZIONI E TRANSITI Short fotografico e project room. TERNI

Dopo l’esposizione di febbraio 2023 alle Scuderie Aldobrandini di Frascati (RM) lo Short fotografico Stazioni E Transiti prosegue i suoi ‘scali d’arte’ a Terni presso lo spazio temporaneo TOWER A, grattacielo dell’area di archeologia industriale ex opificio Siri oggi sede del Museo CAOS di Terni. L’evento nasce all’interno di Around The Nera Reportage, Umbria contemporanea: Il Nera. O la Nera (around the incomplete work) come una project room che intende evidenziare assonanze di temi e di ricerca culturale con altri artisti e operatori culturali della città. Tra questi Thyrus, proponente del “Drago per Terni” una moderna scultura monumentale in acciaio raffigurante l’emblema della città.

Stazioni E Transiti è un traffico artistico di informazioni e creazioni sul quale si innestano nuove narrazioni, ricerche, racconti fotografici e video, variazioni di percorso e l’apertura di nuove tratte, nuovi artisti e passeggeri. Il tema della ferrovia, dei transiti e del viaggio resta un tema di vicinanza dell’immaginario collettivo.

Frascati, con i Transiti fotografici di Simone Pezzè dal mondo e le Stazioni di Alessandro Moscetti urbex feramatore, ha celebrato la prima linea ferroviaria dello Stato Pontificio e la prima del Lazio (1856). Ha preso a bordo il fotografo Joao Evangelista e i nuovi TicketArt di Rasiglia. Tenterà su questa via, in parte ferrata in parte fluviale (Tevere, Nera, Menotre, Aterno) di giungere per stazionare a “L’Aquila (come un) Hopper” nei pressi della monumentale Fontana delle 99 cannelle adiacente le mura urbiche di L’Aquila per il 15ennale del sisma, a simbolo di ricostruzione.

Questa di Terni compie idealmente la mancata Roma Sulmona. La scelta di uno spazio temporaneo in uno dei grattacieli di Terni, TOWER A, realizza una presenza discreta e versatile con la città, in continuità con l’area dinamica e artistica del ‘Caos’ e i movimenti indipendenti attorno al Nera.

Le attività di Artisti in Transito continuano a manifestarsi come indagini esplorative e aggregative, marsupiali, non un mero bias di conferma espositiva ma co creative work : mappa di un viaggio artistico autorizzato in prospettiva a migliorarsi: Un treno in transito e stazioni da cui salire come quel senza confini come solito dell’Arte. “Una cultura specializzata ma in grado di stimolare curiosità. Tra contenuti e distrazioni (Stefano Monti Art Tribune).”



cover SET TicketArt e cover “SET” in Stable diffusion AI

