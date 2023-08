THYRUS| IN ARRIVO DA AST 10 TONNELLATE DI ACCIAIO

Il Drago per Terni. Un trasporto speciale di 10 tonnellate di acciaio il 4 settembre da AST a SEFIN



Le fasi di realizzazione del nuovo drago per Terni procedono a tappe serrate, ed ora è tempo dell’arrivo dei materiali per la monumentale opera ideata dallo scultore Marco Diamanti e progettata dal designer Jacopo Cardinali. Se per la Toscana il marmo carrarese rappresenta l’emblema della produzione artistica del territorio, per la città di Terni è l’acciaio il simbolo identificativo, in quanto parte integrante e fondante raccontare della storia contemporanea del capoluogo dell’omonima provincia umbra.

Il progetto ‘Thyrus, il drago per Terni’, figlio dell’omonima associazione culturale, dopo la gettata del basamento presso la rotonda Filipponi in viale Lungonera Savoia, sta per prendere forma: circa 10 tonnellate di acciaio 441 lips donate dalla AST arriveranno Lunedì 4 settembre, intorno alle 14, a Montecastrilli (TR) presso la SEFIN srl, la quale ha messo a disposizione lo spazio e i mezzi per l’esecuzione della statua. Il monumento, invece, verrà realizzato da ONIRICO, il ramo creativo dell’azienda ternana.

Il “nuovo drago” è un’idea nata ormai due anni fa con la volontà di colmare l’assenza, all’interno della città, di sculture che raffigurino il simbolo di Terni, in modo innovativo, originale e contemporaneo.

La monumentale opera, che sarà alta quasi 5 metri, non sarebbe stata possibile realizzarla senza la collaborazione di numerosi attori tra istituzioni, associazioni, cooperative e privati. Oltre ai protagonisti già ricordati, va ricordato il prezioso contributo di Fondazione CARIT, Comune di Terni, Asm, Actl , Asciutti , Alis, Cipiccia , Umbriaenergy, Cosp, 7 in condotte, Marcangeli Certat, Caos, l’ Ingegner Moretti Andrea, Emanuele Puglia, Stefano Profili, il Geologo Luca Latella e la Commercialista Dott.ssa Marsili Agnese.

GIROSTAMPA Associazione Thyrus comunicazioni photo Archivio SitNewsFeel