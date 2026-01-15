[…] Filippo, mi fanno il video a me| Intervista a Salvino Catania

Fin quando esisterà l’uomo ci sarà l’arte, l’arte non potrà morire mai. Ha senso perché è il futile e il banale l’arte, secondo me, ha molto più “non senso” che senso e anche l’artista è uno di quelli che cerca chissà che cosa, è un sognatore spento in un consumismo esasperato qual è la società contemporanea. (Salvino Catania).

Nell’estate del 2009 Paolo Asaro intreccia un documento che rimane sino ad oggi inedito. È un’intervista libera a Salvino Catania, artista mazarese, classe 1945, qualche anno prima della sua scomparsa avvenuta nel dicembre 2013.

Registrato in presa diretta, i 13 minuti del racconto sono tratti da una chiacchierata in libertà tra i due artisti nella barocca e multiculturale piazza della Repubblica di Mazara del Vallo nei pressi della statua di San Vito, patrono della città. Il montaggio reso in bianco e nero e l’inquadratura multipla affinano in profondità il messaggio dell’artista creando un piccolo spaccato di vita quotidiana e un tratto dell’anima stessa della città attorno al personaggio pittoresco, autenticamente stravagante del pittore cui è stata dedicata, nel 2024, la grande mostra “Un’esistenza ai margini”. Una retrospettiva di 100 opere figurative e astratte provenienti principalmente dal collezionismo locale allestite dal prof. Giacomo Cuttone nella Galleria “Santo Vassallo” Complesso Monumentale Filippo Corridoni.

L’idea di presentare il documento audiovisivo il 16 gennaio presso Art Lab di Paolo Asaro, nasce all’interno di “Circuiti” di Artisti in Transito che già nell’ottobre 2025 ha presentato I Labirinti di Paolo Asaro per la giornata del contemporaneo AMACI. L’occasione dell’inaugurazione di Gibellina Capitale dell’arte contemporanea 2026 di questi giorni ha suggerito di ‘accendere’ in parallelo, questo, ed altri eventi, per mappare sul territorio attività artistiche connesse al grande flusso culturale che vede tornare protagonista la Sicilia.

crediti fotografici Benito Frazzetta Omaggio a Consagra, Olio su tela. Salvino Catania. Collezione Tumbarello.Tratta da catalogo”Un esistenza ai margini: 10 anni senza Salvino” copyright © Comune di Mazara del Vallo.