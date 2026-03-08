Libretti verdi e quel violetto |Un circuito consapevole: per certi versi Attraversamenti

Ogni anno deve arrivare marzo.

Quello che mi ha davvero indotto ad inerpicarmi in questa avventura è la relazione avvenuta nel progetto Labirinti in Sicilia nell’ottobre 2025*. Come altro da me, verosomigliante. Lontane acquisizioni testate nuovamente, seguendo un circuito consapevole e al contempo misterioso. Quell’affidarsi al dialogo con i luoghi, e le direzioni affioranti. Per certi versi Attraversamenti.

Sebbene l’iniziativa fosse di carattere produttivo, ovvero rilevare quanto più possibile la cultura della Sicilia occidentale e la ‘magnificenza spaziale’ dell’arte di Gibellina, non ne sono stata semplice spettatrice. A partire da Mazara del vallo e i suoi dintorni, di cui, nella seppur breve permanenza, mi sono sentita intensamente cittadina onoraria con i complici del luogo: artisti, imprenditori e realtà istituzionali. Si trattava di tessere un circuito, di calcare la forma del labirinto ed uscirne immedesimata e diversa.

In gennaio lancio Gibellina E Mi Accendo. Il cui acronimo Gema è un gemere, soffrire di tanta storia dimenticata e un gemere di culmine, come geminidi festose cadenti sulla terra. In quegli spazi di Sicilia puoi viaggiare ancora nel meglio degli anni ’70 del novecento. Così ogni stella accesa della Costellazione Gema si sovrascrive di connessioni e approfondimenti dei grandi artisti e pensatori, nativi e non: Pietro Consagra, Alberto Burri, Mimmo Paladino, Mario Schifano, Carla Accardi, Joseph Beuys, Mimmo Jodice, Arnaldo Pomodoro, Carla Lonzi, Ludovico Corrao per citarne alcuni, quasi tutti. E proprio Pietro Consagra e Carla Lonzi sono l‘emblema della Terza stella ‘Attraversamenti’ opera di Stefania Sabatino presentata per il Mese Rosa di Frascati.

Il femminismo radicale di Carla Lonzi, suoi i ” libretti verdi ” quelli di Rivolta femminile, i dialoghi con Consagra – Vai pure. Dialogo con Pietro Consagra (1980) – in cui per loro è possibile separarsi, come due coscienze differenti nella struttura di un rapporto. Nel momento in cui Lonzi da ex critica d’arte definisce la materia come ossessione verso l’artista e l’opera, “prende forma la sovrascrittura della relazione artista-spettatore come modello di una coppia concettuale con cui cerca di smantellare la funzione dello spettatore a costituire la possibilità di avviare un riconoscimento reciproco tra due soggetti. Secondo una nota definizione di Lonzi lo spettatore è, e deve essere, portatore di un sapere. Lonzi sceglie quindi la relazione tra artista e spettatore come il modello per comprendere l’aspetto che la mancanza di riconoscimento acquisisce all’interno delle relazioni in cui la dimensione affettiva è in gioco, dalla più intima alla più pubblica. Le altre tipologie di rapporti sono quindi spesso analizzate attraverso una sorta di sovrascrittura della relazione artista-spettatore”. (Linda Bertelli, sull’opera della teorica femminista italiana Carla Lonzi e sulle teorie estetiche femministe).

Non una prova materiale del rapporto, ma la credibilità dell‘esperienza altra, la libertà di sguardo, senza tuttavia rinunciare l’una all’altro. Una disamina della ‘coppia’. Una grande lezione, fondamento del rispetto. Un ripasso del femminismo che influenzò le generazioni, che oggi pare affievolirsi in forme d’amore esclusive, di rifugio, in cui si torna ad accettare modelli di non riconoscimento delle singole peculiarità. Cosa ben grave, a ben pensarci, perché la violenza spesso si camuffa nell’amore. Nel timore, e nel dubbio di non avere forza per l’autodeterminazione, la ferita rosso sangue, e autoaffermarsi ( Moment of ‘passion’).

Di Consagra ho scelto l’opera Giardino viola, 1966, perché il viola, “sofisticato e unico (un cerebro albero) cristallizza i grandi cambiamenti degli anni Sessanta/70 (Query. L’instabilità del materiale, Trilogia dei colori p.111); perché quando incontrò Carla Lonzi a Parigi capì che era lei che lo guidava con i suoi grandi occhi violetti.

Attraversamenti, di Stefania Sabatino dunque risolleva le tematiche come ricerca della relazione tra corpo spazio e società. Forme in dialogo in cui l’ego è assente: figure notoriamente senza testa, a dire ognuno di noi possibile, apparentemente spersi nel movimento, in cerca di verosomiglianza e combinazione universale. Poetica sensibile all’influenza del mondo circostante in cui il dubbio lambisce anche gli aspetti ambientali tra mattone e legno, tra produzione, utopia, e prodotto della Terra: a volte quei corpi sembran groviglio di tuberi che matureranno affiorando dal pastello e dal ricamo, attenzione e concentrazione, passione e speranza. Come le direzioni affioranti nei Labirinti di Sicilia. A ben pensarci attraversamenti.

Della serie Attraversamenti : Resilienza, Moment of “passion” e Attraversamenti .

*I labirinti di Paolo Asaro, Mazara del Vallo (Tp)