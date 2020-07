Raffaella Fico a Positano tra fidanzato e pose hot

In vacanza a Positano, Raffaella Fico non nasconde più nulla: né il suo amore per l’imprenditore Giulio Fratini, né il suo corpo strepitoso. In bikini sul terrazzo con vista panoramica sfoggia ogni sua curva, scegliendo pose sexy e ammiccanti per gli scatti da condividere su Instagram. Nelle storie invece spazio al romanticismo: posta una foto in cui prende il sole con il suo amato per ufficializzare il loro amore.

“Da Positano con amore”, scrive Raffaella a corredo degli scatti provocanti. E pi aggiunge: “Foto by il mio amore”, sostituendo l’ultima parola con cuore rosso. Prima in posa frontale mette in mostra il décolleté, con il bikini che contiene a fatica i suoi seni prorompenti e gli slip a vita bassissima che fanno volare la fantasia dei follower. Poi, di spalle all’obiettivo, dona una vista hot sul suo lato B praticamente perfetto.

In Costiera Amalfitana la Fico e Fratini erano stati paparazzati dal settimanale Chi, tutti presi da baci languidi e bollenti. Ora regalano un’altra immagine di coppia mentre si rilassano serenamente al sole. Lui è un imprenditore rampante, inserito da Forbes nella lista dei cento talenti under 30.

Ana Laura Ribas lascia la tv: «Ho smesso di rispondere, ho capito che non era più il mio mondo»

Lei ha alle spalle un passato sentimentale turbolento: dal rapporto tormentato con Mario Balotelli (da cui ha avuto sua figlia Pia) alla storia con Alessando Moggi finita a un passo dall’altare.