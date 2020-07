Temptation Island, Antonella Elia tradita. Pietro delle Piane bacia Beatrice: «Mi fa schifo»

Antonella Elia tradita da Pietro delle Piane, che bacia una single. Puntata choc di Temptation Island, Antonella Elia scopre al falò delle fidanzate il tradimento di Pietro. Pietro ha baciato una delle single ed ha poi raccontato tutto a Lorenzo Amoruso. Niente immagini ma si insinua il dubbio che sia successo qualcosa di più.

Pietro Delle Piane è convinto di aver beffato tutti ma non è così. Pur avendo eluso le telecamere non è riuscito a stare zitto ed ha raccontato a Lorenzo Amoruso di aver baciato una delle single del villaggio. Al falò delle fidanzate Antonella Elia assiste incredula al racconto del fidanzato e alla confessione: «L’ho baciata».

Mentre era nel villaggio Pietro si è appartato con le single Beatrice, le telecamere di Temptation Island non hanno potuto immortalare il momento, ma ci pensa Pietro a raccontare tutto. Lorenzo cerca di fargli capire che non è il caso di parlarne: «Ma sei scemo? Ci sono le telecamere! Che ca**o hai fatto. Falla finita, troncala!». Antonella è letteralmente pietrificata: «Mi fa schifo!». Filippo Bisciglia le chiede se vuole rivedere il filmato per capire meglio, poi chiede alle altre fidanzate di starle accanto. Il falò viene così interrotto e le ragazze tornano al villaggio, Antonella va nuovamente al pinnetto per rivedere tutto con calma. «Io avrei messo la mano sul fuoco sulla fedeltà di Pietro. Invece ha baciato una» commenta la Elia: «Adesso è tutto più chiaro. Aspetto di vedere come si sviluppa la cosa, così quando gli dirò addio non ci sarà via di ritorno. Ma voglio farlo sfogare fino in fondo».

Le immagini, come dicevamo, non ci sono ma tra le ragazze si insinua il dubbio che tra Pietro e la single Beatrice sia successo qualcosa di più hot oltre ai baci.