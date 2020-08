Elisabetta Canalis in catamarano tra pose sexy e scatti di famiglia

Una vacanza indimenticabile quella di Elisabetta Canalis, che ha preso il largo in catamarano lungo le coste della Corsica. Insieme a lei ci sono il marito Brian Perri, la figlia Skyler e l’ultimo arrivato in casa: Nello, un cagnolino che la ex velina ha adottato di recente. Tra uno scatto abbracciata alla sua famiglia e un bagno con la piccolina, Eli non rinuncia agli scatti sexy, con custumini rivelatori che accendono le fantasie dei follower.

La prima tappa delle vacanze della Canalis è stata alla riscoperta della Sardegna. Quando Perri l’ha raggiunta sono salpati verso le coste dell’isola francese, insieme a Skyler e a due amiche della showgirl. L’allegra brigata fa tappa nei porti più belli dell’isola e non dimentica di documentare i loro spostamenti. Dalla loro vacanza in alto mare postano immagini da favola, tra panorami mozzafiato e momenti imperdibili, con una Elisabetta più in forma che mai e piena di entusiasmo.

Se i paesaggi sono stupendi, il vero spettacolo lo dà la Elisabetta a bordo del catamarano, con le sue curve incantevoli sotto il sole. Con i suoi shooting ammalia i follower, e lei concede volentieri scorci sul suo fisico statuario.

Anche Brian, di solito poco amante delle foto social, si lascia contagiare dalla voglia di posare davanti all’obiettivo e concede un sorriso per uno scatto insieme a moglie e figlia.