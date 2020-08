Melita Toniolo mostra la pancetta sui social e ironizza: «Haters questa è per voi»

Melita Toniolo mostra la pancetta sui social e ironizza. «Volevo avvisarvi che per agosto ho coperto gli addominali con la pasta al sugo, la coca cola e qualche moscow mule», ha scritto mostrandosi in un bellissimo e sensuale scatto dove appare completamente al naturale.

L’addome non è scolpito, non c’è una tartaruga in evidenza, ma la pancia lascia intravedere la morbidezza lasciata forse dalla gravidanza e anche da qualche piatto di pasta, ma certo non cambia la sua bellezza e la sensualità. Certa però che molti followers non l’avrebbero pensata così ha dedicato il post agli haters, pronti a criticare le sue imperfezioni, mostrando di accettare il suo corpo per quello che è, come ogni donna dovrabbe fare.

Manuela Arcuri, mamma sexy in Sardegna con la famiglia

Con autoironia Melita ha quindi ammesso che la pancia è imperfetta a causa di qualche sgarro di troppo, ma conclude serena: «A settembre si vedrà, a presto. Ciao».