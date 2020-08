Diletta Leotta incontenibile in vacanza con le amiche

“Il primo bagno non si scorda mai” scrive Diletta Leotta in vacanza con un gruppetto di amiche tutte bellissime e molto social, tra le quali anche la scatenata Rossella Fiamingo, campionessa olimpica di scherma. Si sfidano a racchettoni sulla spiaggia in una gara a colpi di sex-appeal tra curve in bella vista e sorrisi trascinanti. La conduttrice sportiva incanta con la racchetta in bikini e alla sera tutte a ballare sensuali e istrioniche.

Sembrano lontani i giorni in cui condivideva le giornate milanesi in lockdown con il fidanzato Daniele Scardina. Allora era un tripudio di curve sul balcone dell’appartamento meneghino, ora invece la Leotta libera e felice mostra il suo fisico mozzafiato sulla sabbia. Le amiche la distraggono tra serate di musica e balli, Tik-Tok scatenati e sexy, bagni di sole e giochi in spiaggia. Diletta ha ritrovato il sorriso e la serenità in questa nuova avventura da single.

Sul perché dell’addio a King Toretto solo ipotesi, ma nessuna dichiarazione ufficiale. C’è chi dice che sia stata lei a mettere lui alla porta per colpa di una distrazione imperdonabile e chi sostiene che la convivenza forzata abbia fatto emergere i problemi. Fatto sta che il pugile naviga “wild & free” (come scrive lui sui social) e la conduttrice si scatena con le amiche. Ma entrambi hanno scelto le vacanze in Sardegna. Si ricongiungeranno?