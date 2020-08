Gregoraci e Tatangelo coppia esplosiva della Costa Smeralda

Cosa lega Anna Tatangelo ad Elisabetta Gregoraci? Tra le due bombe sexy pare sia nata un’amicizia, complice il fatto che entrambe si sono ritrovate single. Prima della separazione rispettivamente da Gigi D’Alessio e Flavio Briatore, pare che nemmeno si seguissero sui social. Poi il destino le ha volute più vicine che mai in vacanza. Ora in Costa Smeralda sono richiestissime e affiatatissime.

La bionda Anna e la mora Elisabetta incantano i locali della Sardegna grazie alla loro presenza che non passa certo inosservata. Fisico perfetto, curve esplosive e look imperdibile, le due sono diventate molto amiche e nei locali si parla solo della coppia più ammirata della notte smeralda.

E’ un periodo d’oro per la Tatangelo che da quando si è fatta biondo platino sembra aver ritrovato ancor più sex-appel. Grazie al nuovo singolo in collaborazione con Real Geolier sta riscuotendo enorme successo e il suo brano sta diventando un tormentone in dialetto napoletano.

Andrea Damante in crisi con Giulia De Lellis cambia look: eccolo biondo

Anche per Eli è un’estate serena con grandi soddisfazioni. Con Briatore l’equilibrio per il bene di Nathan Falco è perfetto, ognuno con la propria vita e i propri interessi. Sul palco (di Battiti Live) la Gregoraci fa strage di cuori.