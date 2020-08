Chiara Ferragni e Fedez fanno il tampone: «In Sardegna c’è un’aria un po’ pesante». Test anche a Leone. Vacanze in Sardegna per i Ferragnez. Fedez, Chiara Ferragni e il figlio Leone stanno trascorrendo una parte delle loro vacanze italiane in Sardegna. Il rapper, sempre molto attento a condividere argomenti d’attualità con i suoi followers, ha parlato anche della situazione Covid sull’isola quando uno dei suoi fan gli ha chiesto cosa ne pensasse.

«C’è sicuramente un’aria un po’ pesante – ha spiegato Fedez -. Personalmente questa estate abbiamo evitato di frequentare discoteche e luoghi troppo affollati, ho rifiutato diverse serate in cui mi hanno proposto di cantare per un mio personale scrupolo». E ha aggiunto: «Vista la situazione esplosa in questi giorni, abbiamo deciso di sottoporci al tampone, ospiti e Leo compresi. Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi».

Fedez ha anche risposto a chi gli ha chiesto se il tampone sia doloroso. Una “esperienza mistica” per il rapper, che ha pubblicato tra le stories un breve video in cui un operatore sanitario svolge il test.