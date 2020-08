Meghan Markle e Harry fanno un passo indietro: «Pronti a ricucire i rapporti con la Regina Elisabetta»

Harry e Meghan Markle avrebbero fatto un passo indietro e starebbero cercando di ricucire i rapporti con la Regina Elisabetta e tutta la casa reale. Dopo aver preso le distanze e sparato a zero sulla monarchia, ora i duchi di Sussex si sarebbero resi conto di quanto sia difficile vivere senza e stanno tentando di rientrare nelle grazie di Elisabetta.

«Si sono accorti che sono loro ad aver bisogno della royal family, non il contrario», ha detto una fonte al Sunday People. Pare che il grande problema sia nella possibilità di reinventarsi, nel trovare un lavoro, ma anche nel mantenere lo stesso stile di vita, motivo per cui per l’acquisto della megavilla a Santa Barbara non hanno esitato a chiedere aiuto al principe Carlo.

I primi segni di una marcia indietro si sarebbero visti durante una video-conferenza per il Queen’s Commonwealth Trust, una rete di giovani leader con l’obiettivo di cambiare il mondo, di cui Harry è presidente, in cui il duca di Sussex parla della Regina appellandola come sovrana e ne elogia le capacità. A questo intervento la stessa Meghan rincara la dose aggiungendo: «Sono incredibilmente orgogliosa di lavorare con il QCT soprattutto perché riprende l’eredità di tua nonna»