Eleonora Pedron che schianto in Toscana con Fabio Troiano

Lei è la sua musa, lui la fotografa in ogni dove e la ex reginetta di bellezza risplende ovunque. Fabio Troiano ed Eleonora Pedron hanno trascorso le lunghe vacanze in giro per l’Italia e non solo, sempre insieme. Ora sono in Toscana per gli ultimi giorni di relax e mare. La ex Miss Italia posa bellissima e seducente in bikini, l’attore la ricopre di complimenti e coccole.

Fascino senza fine, fisico da ragazzina e aria dolcissima e seducente, la Pedron ha da poco compiuto 38 anni e dall’estate scorsa è fidanzata con Fabio Troiano. L’attore per lei ha letteralmente perso la testa. Molto attiva sui social, Eleonora posta tanti scatti in bikini dalle sue vacanze, molti dei quali sono proprio fatti dal fidanzato.

La Pedron ha conquistato il titolo di Miss Italia nel 2002 e poco dopo è diventata meteorina e poi attrice per il cinema e la tv. La fascia di più bella sembra portarla ancora addosso con quel suo charme e quel suo sex appeal.…