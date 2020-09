Cecilia e Ignazio tornano a pedalare insieme, la foto social non lascia dubbi

I flash dei fotografi a Venezia li hanno immortalati ognuno per conto suo sul red carpet, facendo pensare a una fine definitiva. Poi quelli dei paparazzi li hanno sorpresi mano nella mano a Milano, lasciando intuire un riavvicinamento. La conferma definitiva di un ritorno di fiamma è arrivata dallo smartphone di Ignazio Moser che, durante un evento ciclistico nelle Marche, ha postato un selfie mentre sorride spensierato accanto a Cecilia Rodriguez.

Moser ha partecipato a un weekend di sport nelle Marche e la Rodriguez lo ha raggiunto a sorpresa per pedalare accanto a lui (ma con la bici elettrica, sottolinea lei tra le risate). Ignazio immortala il momento, uno accanto all’altra felici proprio come ai vecchi tempi, e lo posta sui social. Senza enfasi, senza didascalie: come se la crisi che li ha colpiti e che ha tenuto banco sulle pagine di gossip per mesi interi non fosse mai esistita.

Dopo un lockdown scaldato dalla passione, l’estate di Cecilia e Ignazio era stata gelida. Ognuno per conto suo, lei a farsi coccolare dalla famiglia, lui in barca con Andrea Damante. Per Moser si parlava addirittura di un flirt con una sexy chef argentina. Al Festival di Venezia si sono presentati separati, poi lei è andata a cercare risposte tra le montagne. Una cena a Milano, chiarimenti, una passeggiata mano nella mano hanno fatto capire loro che non potevano fare a meno l’uno dell’altra. I nuvoloni neri sul loro amore si sono dissipati e sulla coppia è tornato a splendere il sole.