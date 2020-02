Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu eliminata: «Felice di essere uscita, sono rinata»

Serena Enardu è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 2020 e ha dovuto salutare, per ora, i coinquilini reclusi compreso il fidanzato Pago, al secolo Pacifico Settembre. Una volta fuori dal reality la Enardu è tornata su Instagram per dare gli ultimi aggiornamenti ai suoi fan.

E’ entrata in casa per riconquistare il suo ex, dopo averlo lasciato dopo Temptation Island vip, e c’è riuscita. Ora lo aspetta: “Solo felicissima, la donna più felice del mondo, perché sono andata al Grande Fratello Vip per riprendermi il mio amore (…) Adesso voglio solo aspettare che esca, voglio solo stare con lui, non voglio altro (…) Ci siamo amati da morire, coccolati, conosciuti ancora, come non mai. Sono anche felice di essere uscita, perché è giusto che lui continui il percorso da solo. Mi sento rinata”.

Pago è in nomination contro Licia Nunez e fa un appello ai fan per sostenerlo (“Vi chiedo con tutto il cuore di sostenerlo anche se egoisticamente vorrei che uscisse domani”) perché vorrebbe che fosse lui a vincere il reality: “Va oltre le apparenze, ce ne sono poche come lui. Scava in profondità, vuole la verità. E nella casa la verità ce l’hanno veramente pochissime persone”.