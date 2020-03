Gf Vip, Antonio Zequila non si sente bene: paura nella casa, ecco cosa è successo

In piena emergenza Coronavirus, anche nella Casa del Grande Fratello Vip non mancano momenti di preoccupazione tra gli ‘inquilini’. Dopo l’apprensione generata dalla lieve febbre di Valeria Marini, questa volta è toccato ad Antonio Zequila spaventare non poco gli altri concorrenti.

Ieri sera, infatti, Antonio Zequila ha ammesso di non sentirsi molto bene e ha deciso di andare subito a letto, senza cenare. In molti si sono preoccupati, a cominciare da Fernanda Lessa, che ha anche stigmatizzato quanto fatto da Antonella Elia e Sossio Aruta. I due, forse nel tentativo di sdrammatizzare, hanno pensato bene di fare uno scherzo ad Antonio Zequila che, già quando Alfonso Signorini aveva diffuso le ultime notizie sull’emergenza Coronavirus, aveva pianto: «Se l’Italia e il mondo sono così, io non me la sento più di giocare».

Ad ogni modo, Antonio Zequila, nominato la scorsa settimana leader dagli altri ‘inquilini’ della Casa del Gf Vip, già oggi sembra sentirsi meglio rispetto a ieri sera.