Coronavirus, Alberto Zangrillo sbotta in diretta tv «Ne ho le p** piene, riprendente a vivere»

«Ne ho le p** piene». Così è sbottato Alberto Zangrillo, medico del San Raffaele di Milano ospite del programma Focus In Onda su La7. Lo sfogo è avvenuto mentre il medico parlava con David Parenzo con il quale si discuteva dell’andamento della pandemia di coronavirus in Italia.

«Dall’inizio cerco di dire quello che osservo e inizio ad averne le palle piene. È evidente quello che accade: se oggi in Lombardia abbiamo un morto dichiarato per Covid, vuol dire che non sta succedendo nulla. Punto. Poi possiamo costruire tutte le favole che volete», ha precisato l’esperto in diretta spiegando il suo punto di vista sul comportamento da tenere in questa fase.

Jennifer Aniston mostra su Instagram la foto shock dell’amico intubato: “Questo è Covid, è reale”

«Vi spiego, non faccio parte del Comitato Tecnico Scientifico, ma mi aspetto che il Comitato Tecnico Scientifico dica la verità agli italiani: uscite tranquillamente, riprendete a vivere, andate al ristorante, andate in banca, andate in vacanza. Se entrate in un locale chiuso, mettete la mascherina, ma continuate a vivere più di prima. Altrimenti la società non parte e Conte tra due anni, se c’è ancora, dovrà chiederne 800 di miliardi», ha poi concluso.