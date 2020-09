Elisabetta Canalis si mette in libertà per un tuffo in piscina… tutta nuda

Non è certo la prima volta per Elisabetta. La showgirl ama postare foto piccanti e stuzzicare la fantasia dei suoi quasi 3 milioni di follower con le sue curve da capogiro mostrate sui social senza inibizioni. Solo una settimana fa la bella ex velina si esibiva, con una tutina aderente e super seXy, in esercizi di pilates sul tetto dell’ufficio del marito Brian Perri a Los Angeles. Per non parlare dell’album delle vacanze estive, in cui Miss Canalis ha mostrato il suo fisico impeccabile in bikini prima dalla Sardegna e poi, tornata in America, dalla California.

Poche settimane fa aveva tirato fuori dal cassetto dei ricordi uno scatto risalente ai tempi del liceo. Bella e sensuale anche allora, come adesso, e il tempo per lei non sembra davvero essere mai passato.

Merito del costante allenamento a cui la showgirl si sottopone, tra lezioni di pilates, yoga e Krav Mag e ad una alimentazione sana e regolare. Elisabetta ci tiene al suo corpo e alla sua bellezza. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.