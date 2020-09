Elettra Lamborghini e Afrojack si sono sposati: guarda tutti i dettagli delle nozze

Elettra Lamborghini e Afrojack, tutti i dettagli del matrimonio

Sabato pomeriggio sul lago di Como Elettra Lamborghini e Afrojack si sono giurati amore eterno. La sposa ha scelto un abito bianco dalla scollatura molto provocante, con trasparenze sexy sulle gambe e un velo in testa. La coppia di sposi è apparsa molto sorridente ed emozionata. Le invitate hanno indossato vestiti dalle tonalità pastello per la grande festa a Villa Balbiano.

Sulla Villa Balbiano splendeva il sole sin dal mattino e la cerimonia di nozze di Elettra e Afrojack è stata proprio da sogno: i dettagli social raccontano di fiori e addobbi dal color rosa confetto al glicine, le damigelle vestite di azzurro e un giardino incantevole. La tensione degli sposi negli ultimi giorni è stata alta, tra dolori renali per la Lamborghini e cadute accidentali per il fidanzato, ma finalmente si sono goduti la loro giornata indimenticabile.

“Non so se piangere perché la mia best si sposa o perché io non mi sposerò mai, ma sono comunque emozionato” ha scritto l’amico Iconize postando le foto in riva al lago. Poco dopo l’arrivo della sposa aveva le lacrime agli occhi: tanta emozione da non riuscire a trattenerle. Fan in delirio, invece all’arrivo dell’auto con la Lamborghini a bordo. Chiedevano autografi e foto, ma la sposa era blindata all’interno della vettura con papà. Per entrare nella villa un pass sulle tonalità del bianco e oro personalizzato per tutti gli invitati. Tra gli ospiti scelti da Afrojack ed Elettra anche un sorridente e in grande polvero, David Guetta, che ha scritto sui social:

“Il mio fratellino Afrojack è probabilmente l’uomo più felice del pianeta oggi grazie a Elettra Lamborghini. Sono così contento per voi, ragazzi, e vi auguro tutta la felicità del mondo”.