Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, matrimonio dopo Temptation Island: «Cento di questi giorni insieme»

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sposano dopo Temptation Island. La tanto attesa proposta di matrimonio è arrivata nel giorno del 43esimo compleanno dell’ex Miss Italia. Amoruso ha regalato alla Nazzaro un anello, un passo importante per una coppia che il grande pubblico ha imparato a conoscere a Temptation Island.

Lui ex scapolo d’oro, lei reduce da un matrimonio finito male: fra i due una distanza, quella che separa Roma e Firenze. Amoruso, infatti, vive e lavora in Toscana, mentre la Nazzaro è nella Capitale, divisa fra impegni lavorativi e i suoi due bambini.

Ezio Greggio a Verissimo: «A Montecarlo mi ero chiuso in casa, non lascio Striscia. Lockdown all’italiana non è un film offensivo»

L’annuncio su Instagram, con una foto in cui la coppia mostra sorridente l’anello. Lei scrive nella didascalia: «It’s my Birthday». Mentre lui commenta: «Amore cento di questi giorni noi tutti assieme». Nel corso dell’ultimo falò a Temptation Island Amoruso disse: «Io questa me la sposo». Promessa mantenuta, sugellata dal diamante che oggi ha messo al dito della bella Manila.